Luis Novaresio adelantó qué sucederá con Cristina Kirchner tras el fallo de la causa Vialidad: “No va ir presa”

escuchar

Luis Novaresio se refirió este martes a la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea condenada por los delitos de defraudación al Estado y asociación ilícita y sostuvo que la vicepresidenta, pese a la campaña para desprestigiar las resoluciones judiciales denunciando confabulaciones, está sometida al “debido proceso”.

“La Justicia no es un acto de fe, no se puede decir yo le creo o no le creo al tribunal, la Justicia es un acto de demostración, por eso si Cristina Kirchner es condenada no va ir presa, y si es condenada también puede apelar, porque hay algo que se llamaba debido proceso, que es lo que hay que respetar”, consideró el conductor del programa Buen día Nación durante el pase con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró.

“Y hoy hay que hacer honor al debido proceso de haber juzgado a una persona que está en el poder”, agregó el periodista, antes de retomar un fragmento de la entrevista que le realizó a Ricardo Gil Lavedra para el ciclo +Entrevistas por la pantalla de LN+. El prestigioso jurista sostuvo que, en el juicio de la denominada causa Vialidad, y después de que hayan intervenido al menos diez tribunales, “no es serio decir que haya una confabulación”.

Luis Novaresio adelantó qué podría ocurrir con Cristina Kirchner tras el fallo de la causa Vialidad

“La idea loca de confabulación de la secta de Cristina Kirchner: esa locura de la confabulación para condenarla se cae a pedazos”, comentó Majul y en este sentido Novaresio quiso poner blanco sobre negro: “Vayamos con lo central: Lázaro Báez retorna dinero de la obra pública a la familia presidencial, eso es inobjetable”.

En ese contexto, se refirió a la cadena nacional que brindó el presidente Alberto Fernández y dijo que “es la desesperación del humillado que quiere reconquistar a Cristina Kirchner y hace esa cadena que es penosa e ilegal porque no está dentro de las causales que establece la ley”. Y agregó: “Habría que avisarle a Alberto que Cristina lo desprecia”.

Luciani: “La persona que se revela como jefa de la asociación ilícita es Cristina Fernández”

Más adelante, los periodistas de LN+ retomaron la acusación del fiscal Diego Luciani y se centraron en sus dichos sobre la figura de asociación ilícita, que le cabría a la vicepresidenta no como una integrante más sino como comandante de la misma.

El fiscal Diego Luciani durante su alegato

“La persona que se revela como jefa de la asociación ilícita es Cristina Fernández. La doctrina entiende que son jefes quienes mandan o dirigen la práctica de toda la asociación, es decir quienes la comandan. En este sentido, son jefes de la asociación ilícita aquellos que tienen autoridad sobre otros miembros de la asociación, imparten órdenes y no deben rendir cuentas ni necesitan autorización alguna para la toma de decisiones”, describió el fiscal.

En este punto, Novaresio afirmó que “la sentencia caerá contra el principal integrante, que está actualmente en el poder” y resaltó que “si a la doctora Kirchner no le gusta la sentencia, tiene centenares de recursos, por eso no hay quiebre del sistema institucional, no hay lawfare, no hay nada, la idea de conspiración es una sarasa importante”.

LA NACION