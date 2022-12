Ernesto Tenembaum sobre la causa Vialidad: “Si condenan a Cristina va a ser doblemente histórico”

escuchar

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner podría ser condenada a una pena de hasta 8 años de prisión y quedar inhabilitada de manera perpetua para ocupar cargos públicos, de acuerdo con un relevamiento realizado por LA NACIÓN entre jueces, fiscales y camaristas federales de todas las instancias.

Para Ernesto Tenembaum, después de este largo juicio oral y público conocido como causa Vialidad que duró tres años y medio, este fallo será “doblemente histórico porque nunca antes un tribunal emitió una sentencia a una vicepresidenta en ejercicio”.

Ernesto Tenembaum, sobre la causa Vialidad: "El fallo de hoy va a ser doblemente histórico"

“El tribunal de la causa Vialidad va a emitir una sentencia que, según fuentes de uno y otro lado del mostrador, es decir de Cristina Kirchner y de los periodistas de LA NACIÓN, va a haber una condena”, consideró este martes el periodista de Radio Con Vos. “Si eso ocurre, va a ser doblemente histórico porque nunca antes un tribunal emitió una sentencia, y menos condenatoria, pero tampoco absolutoria, a una vicepresidenta en ejercicio, y mucho más cuando esa persona fue dos veces presidenta de la Nación, y mucho más todavía cuando es, quizá, uno de los dos líderes políticos más importantes del país junto con Mauricio Macri”, añadió.

Cristina Kirchner dio una entrevista al diario Folha de Sao Paulo

“Es decir, hay mucha gente que la admira, la sigue y la adora, y otra que la reprocha, la repudia y la rechaza, pero dado que hay mucha gente que la sigue, es un tema de particular sensibilidad, y es en ese contexto que hay una tensión que rodea el episodio”, remarcó el conductor del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?

Los 15 “no” de Cristina sobre su relación con Lázaro Báez en un reportaje que para Tenembaum fue “fantástico”

Después de repasar todos los escenarios posibles con una fallo judicial que podría condenar o absolver a Cristina Kirchner por hechos de corrupción, Tenembaum analizó la entrevista que brindó la vicepresidenta al diario brasileño Folha de Sao Paulo y realizó una curiosa cuenta matemática con las palabras que usó la entrevistada cuando le preguntaron si era socia del empresario Lázaro Báez.

“Me dediqué una hora a escuchar el reportaje a Cristina porque no hay muchos: uno la escucha dando discursos, pero no hay reportajes y Folha de Sao Paulo es de un medio que no puede ser adjudicado al kirchnerismo”, subrayó el periodista y añadió que “el reportaje fue fantástico porque puso de manera sutil los temas conflictivos para Cristina”.

El conductor de radio dijo que “vale la pena darle la voz a Cristina en un reportaje en principio con temas sensibles como su relación con Lázaro Báez” y puso al aire un fragmento de la entrevista donde la vicepresidenta niega rotundamente su relación con el empresario que pasó de empleado a multimillonario.

Cristina junto a Lázaro Báez saliendo del mausoleo de Néstor Kirchner.

Cuando la periodista brasileña le comentó a Cristina que “se habla mucho de su proximidad con este empresario” y le preguntó si “eran socios”, la entrevistada respondió rápidamente: “No, no, en absoluto, nononó, uno es socio cuando tiene un contrato de sociedad, punto, no, no, nononó”.

En ese punto, la entrevistadora quiso saber si, al menos, “¿eran cercanos?”, pero la vicepresidenta insistió: “No, no, no, nada que ver: era amigo de Néstor (Kirchner), nunca fue amigo mío, por ejemplo, como otros amigos empresarios que él tenía también, pero no, no, no”.

Sobre la entrevista, Tenembaum dijo que “son muchos años de escucharla y cuando Cristina quiere corregir algo o no le gusta la pregunta, empieza con los ‘noes’: no, no, no. No, no, no, nononó. ¿Sabés cuántos ‘no’ dijo en estos 20 segundos?”, preguntó. “14 ‘noes’”, respondió sorprendido.

Sin embargo, luego de repasar las respuestas de la fundadora del Frente de Todos, se corrigió: “Dijo 15 ‘noes’… ¡Es impresionante! Es un modismo, no estoy criticando, son cosas que me salen de escucharla tanto”, finalizó.

