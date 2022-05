Luis Novaresio analizó la renuncia de Roberto Feletti: “Es parte de la vergüenza del fracaso”

Luis Novaresio analizó la renuncia del ex secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y criticó en duros términos el rumbo del gobierno que preside Alberto Fernández. “Todo lo que pasó ayer (por el lunes) es parte del estrepitoso fracaso que implica en el bolsillo de todos nosotros”, dijo el conductor de Buen día Nación durante el pase de su programa con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto a Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

“Ayer fue el día de la vergüenza”, dijo Majul en referencia a las tres noticias de alto impacto nacional: la decisión de Lino Mirabelli, el juez aceptó la oferta de $3 millones que hicieron Alberto Fernández y Fabiola Yañez para cerrar la causa por la fiesta en Olivos; la destitución de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche; y la renuncia al gobierno del funcionario cristinista Feletti.

“Esto es parte del estrepitoso fracaso de lo implica en el bolsillo de todos nosotros: los casos de Goyeneche, Mirabelli y Felleti son las tres caras del fracaso, pero en realidad deberíamos poner la cara de los destituyentes, la cara del juez Mirabelli y la cara de Feletti, y esto no es un escrache porque ellos son funcionarios públicos”, consideró Novaresio.

Luis Novaresio analizó la reununcia de Roberto Feletti

Feletti presentó este lunes su renuncia ante el ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán por desacuerdos internos vinculados con la política oficial para enfrentar a la inflación. En tanto que el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli es quien aceptó las ofertas del Presidente y de la primera dama, Fabiola Yañez, para cerrar la causa contra ambos por violación de la cuarentena a cambio de 3 millones de pesos. Alberto Fernández ofreció $1.600.000 y su pareja, $1.400.000. Con el pago, la investigación por el festejo del cumpleaños de la primera dama en la Quinta Presidencial de Olivos mientras regía el confinamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus quedará cerrada.

“El descrédito y la imagen negativa de la Justicia es muy alta y supera el 80 % junto con la imagen de los sindicalistas. Y la verdad que la condena social es lo que no quieren enfrentar muchos magistrados que toman decisiones contra los intereses de los ciudadanos”, afirmó Plager.

La celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez, durante la cuarentena (Archivo)

En ese sentido, Novaresio dijo que en Gran Bretaña existía “la costumbre de dar los teléfonos de los despachos de los funcionarios, no digo el teléfono particular, pero corresponde que la gente llame a Mirabelli y le pida explicaciones”. Y agregó: “Leí las 23 fojas del fallo de Mirabelli y es una vergüenza. Dice que el presidente no era presidente en el momento de la fiesta en Olivos, que se hace en la residencia presidencial. El nivel de guarrada jurídica. Sin ofender, lo del doctor Mirabelli es una guarrada jurídica”.

“El agravante es que quien dictó la norma es quien la violó”, sostuvo Majul en relación a Alberto Fernández. “El tema del cumpleaños de Fabiola son la cantidad de mentiras flagrantes que se sucedieron: primero fue Fabiola diciendo que iba a pasar el cumpleaños sola, después un cable de la agencia Télam diciendo que su cumpleaños iba a ser por Zoom y después el Presidente diciendo que la foto era un fake, un montaje, hasta que después vinieron las explicaciones posteriores, pero las primeras fueron todas mentiras”, criticó Plager.

En este punto, Majul dijo: “Yo no espero nada de Alberto Fernández”, y finalizó: “Y ahora le cambian la cara y los dibujitos a los billetes: es como hacerse trampa al solitario”.