El abogado de la mujer que denunció a Villa por abuso sexual: “Boca decidió ser indiferente ante esta situación”

Roberto Castillo, abogado de la mujer que denunció al futbolista de Boca, Sebastián Villa, por abuso sexual, lesiones y tentativa de homicidio, habló este mediodía en LN+. Lo hizo luego de que una pericia psiquiátrica realizada a su clienta determinara que existen “indicadores claros” de que sufrió abuso sexual y que padece estrés postraumático. El letrado señaló que es “muy posible” que la semana próxima el futbolista sea llamado a presentar declaración indagatoria y apuntó contra la actitud del club, que no lo apartó del plantel. “La institución deportiva decidió ser indiferente ante esta chica que denunció abuso sexual”, señaló.

La pericia psiquiátrica se le realizó a la denunciante de Villa el viernes pasado, pero los resultados se conocieron este lunes, y complican ciertamente la situación del delantero que jugó este domingo la final del torneo del fútbol argentino entre Boca y Tigre. Es que las conclusiones de este proceso establecen que la mujer presenta “indicadores de abuso sexual, un trastorno de estrés postraumático, trastornos del sueño y del apetito, miedo y aislamiento social”.

Roberto Castillo, abogado de la mujer que denunció a Sebastián VIlla por abuso sexual

Las conclusiones también aseveraban que la denunciante no mentía en su testimonio. Con estos datos sobre la causa contra Sebastián Villa, en el programa +Noticias, María Laura Santillán y su equipo dialogaron con Roberto Castillo, abogado de la mujer que denunció al jugador.

“Entiendo que con la pericia que se realizó el día viernes, que es absolutamente contundente, queda clarísimo el daño que se le produjo a esta víctima de abuso sexual. Ahora lo que nos falta es que el día de mañana declare la doctora y que se realice una pericia más, y ya la semana próxima seguramente Sebastián Villa sea llamado a declaración indagatoria”, expresó el letrado.

“Villa jugó el domingo inexplicablemente para los que seguimos el caso de cerca. No hubo condena pública”, expresó Santillán, que quiso encontrar una respuesta para este hecho. “Eso tiene una explicación, que es el principio de inocencia que dice la Constitución Nacional”, respondió Castillo, y agregó que, más allá de eso, está “la conducta que decide adoptar la institución deportiva, que podría adoptar otra medida pero evidentemente decide soslayar esta situación, ser indiferente ante esta chica que denuncia abuso sexual”.

“La mujer no solo lo está denunciando, lo está respaldando con cinco testimoniales, con una doctora que la atendió en un hospital público y con una pericia psiquiátrica -continuó el abogado-. Hay elementos absolutamente contundentes que también los había en el proceso anterior, por el cual Sebastián Villa estaba siendo elevado a juicio oral, y en ese supuesto tampoco lo apartaron”.

Sebastián Villa está acusado de abuso sexual y tentativa de homicidio pero eso no impidió que continuara jugando para Boca Juniors Instagram @sebastian14villa

“Hablás de la otra denuncia”, quise especificar la conductora del programa, en referencia a una causa anterior que tiene el delantero de Boca relativa a violencia de género. “Claro, él tiene una sospecha recontra acreditada en la otra denuncia, por eso iba a un juicio oral y seguía jugando. Yo entiendo que significa económicamente un valor importante para una institución deportiva y que acá se les mezcla el aspecto comercial y monetario con el aspecto humano y empático para con una persona que sufre abuso sexual”, se explayó Castillo.

“Riquelme soslaya que hay una acusación gravísima”

Santillán mencionó que había escuchado pocas condenas públicas contra el jugador, tras la denuncia por abuso, a lo que el letrado le respondió: “Lo que te puedo decir es que entiendo a la gente parcializada, los familiares, amigos, o que él que salga a hacer publicaciones, no deja de ser el derecho de él a defenderse”.

“Sí me asustan las personas y los dirigentes que en lugar de mantenerse al margen de esto y dejar que la justicia se pronuncie en base a las pruebas, deciden tomar una posición con vehemencia y eso no es un buen mensaje para la sociedad”, señaló el abogado.

Cuando la conductora de +Noticias quiso saber a quién se refería el abogado específicamente, Castillo respondió: “Puntualmente, a quien escuché es a (Juan Román) Riquelme (vicepresidente de Boca) que habló de las aptitudes futbolísticas de Villa, soslayando que era una acusación gravísima y soslayando que hay una chica que no duerme en su casa producto de que le tiene temor a quien él (por Riquelme) describía como alguien ante quien se podía sacar el sombrero”.

Juan Román Riquelme y Sebastián Villa anoche, después de que Boca se consagrara campeón en Córdoba Captura

“La realidad que para mí las personas en lo profesional y personal es indisoluble, el ser humano es completo es en todos sus aspectos. Yo no debería pronunciarme, pero me da un poco de bronca hablar con mi representada que me dice que no vuelve a su casa y que me dice que tiene que acomodarse para llevar a su hijo al colegio porque no está durmiendo en su casa porque tiene miedo”, añadió Castillo.

“¿De qué tiene miedo ella?”, preguntó Santillán. “Tenemos que tener en cuenta que ella lo conoció un año y cuando ella iba a denunciar fue contactada por todo su entorno que, manipulándola, eran insistentes y recurrentes en solicitarle que no inicie ninguna acción. Es una chica que acá se encuentra sola y no tiene el poderío económico y las influencias que puede llegar a tener el denunciado”, respondió Castillo.

Para finalizar, el abogado señaló que a la mujer, en este momento, la están cuidando su entorno, sus familiares y sus abogados, pero “la realidad es que por parte del Estado, no”. “Hay una prohibición de acercamiento, pero si se acerca y pasa algo, ya pasó. No tiene una consigna policial que pueda prevenir un acto en el supuesto que alguien quiera hacerle algo”, concluyó.