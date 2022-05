Jorge Lanata, sobre los nuevos billetes: “¡Qué pavada no aprovechar el momento para sacar billetes de 10 lucas!”

El periodista Jorge Lanata se refirió a la presentación de la nueva serie de billetes con retratos de próceres argentinos que reemplazará a las ilustraciones de animales que están actualmente. “¡Qué pavada no aprovechar el momento para sacar nuevos billetes de 5 y 10 lucas!”, dijo el conductor de Lanata sin filtro durante el pase en Radio Mitre entre su programa y el de Eduardo Feinmann.

“¿Hoy anuncian los billetes con las calles de Puerto Madero?”, ironizó Lanata cuando Feinmann comentó que, esta tarde, habrá un acto en el Salón del Bicentenario, en la Casa de Gobierno, encabezado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para presentar el nuevo diseño de los billetes que mantendrán la misma denominación, por lo que el de $1000 seguirá en el tope de la escala de la nueva familia, según precisaron fuentes del Banco Central (BCRA). En línea con esto, el periodista de PPT sostuvo que se deberían lanzar billetes de$5000 y $10.000, aunque reflexionó: “Imaginate la depresión que deber ser tener que cobrar un sueldo de 5 o 6 billetes, es horrible”.

Las imágenes de animales en los billetes les dejarán paso a los próceres según anticipó el presidente Alberto Fernández

“El kirchnerismo tiene una tara con eso”, comentó Feinmann, conductor del programa Alguien tiene que decirlo. Y agregó: “No les gusta [hacer billetes de denominación más alta] porque estarían admitiendo la inflación; entonces, quieren la sensación de la gente teniendo mucho dinero en la mano. Es una sensación de riqueza”.

“Es un quilombo y es horrible para el sistema bancario. Los bancos no tienen dónde guardar los billetes y resulta muy incómodo trasladar la guita. Encima, acá no hay cheques como en Brasil, que todo el mundo los usa, acá nadie usa cheques por miedo al ‘cheque volador’”, consideró Lanata.

En este sentido, tanto Feinamnn como Lanata criticaron la medida como una oportunidad perdida para emitir billetes de mayor denominación y simplificar las operaciones bancarias, sobre todo las que se hacen en los cajeros automáticos. “Hoy hay que llevar un fangote de billetes a los cajeros y, para depositar, hay que hacerlo en tres operaciones”, comentó el columnista económico Guillermo “Willy” Laborda.

“La inflación se c… de miedo con los billetes nuevos”, dijo Lanata. “Hagamos uno con Cristina Kirchner y otro con Máximo, y aunque sea una moneda para Gabriela Cerruti”, bromeó. “Y otro con Andrés Larroque, con la figura de un cuervo”, finalizó Feinmann.

Los nuevos billetes de pesos argentinos

El viernes pasado, fue el presidente Fernández quien anticipó la noticia sobre los nuevos billetes, aunque descartó la emisión de nuevas denominaciones de billetes. “Lo que estamos haciendo es volver a poner en los billetes a nuestros próceres y heroínas, a los hombres y las mujeres que hicieron historia en la Argentina. Con esto recuperamos identidad social”, sostuvo el mandatario en una entrevista con Radio con Vos.

“Nosotros como país tenemos una identidad histórica y tenemos que poner a nuestros hombres y mujeres más valiosos en nuestras manos, en el dinero que manejamos todos los días”, agregó el jefe del Estado.

La medida despertó críticas por parte de algunos economistas, como Juan Carlos De Pablo, quien consideró el nuevo diseño como “una burla fenomenal”, tal como expresó durante una entrevista por LN+. “Con todos los problemas que tenemos... Yo no le voy a pedir a este gobierno que haga algo con la inflación porque no tiene ni entidad política ni idoneidad económica, pero por lo menos le tengo que decir que no nos complique más la vida”.

El economista Juan Carlos de Pablo también criticó la emisión de los nuevos billetes

“Lo que tiene que hacer es emitir billetes de mayor denominación, porque es una cuestión práctica. También tienen que cambiar la unidad monetaria por razones de comodidad: tienen que sacarle tres ceros a la moneda. Si hicieran eso, el dólar blue serían 20 centavos”, argumentó De Pablo.