Luis Novaresio repudió los dichos de Cristina Kirchner contra Patricia Bullrich: “Es una machirula”

Luis Novaresio caracterizó a Cristina Fernández de Krichner como a “una machirula” después de que deslizara que la titular del PRO, Patricia Bullrich tendría problemas con el alcohol. Los dichos de la vicepresidenta “son una bajeza” y “están fuera de lugar”, dijo el periodista durante el pase de su programa Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto con Marina Calabró y Débora Plager por la pantalla de LN+.

Novaresio analizó los dichos de la vicepresidenta en el Senado, donde se refirió en más de una oportunidad a Bullrich: “Quieren estigmatizar 12 años de gobierno. Es más, la presidenta del partido sacó un tuit poco inteligente donde dice: ‘12 años de gobierno, 12 años de condena’. Lo escribió y lo firmó. La verdad no sé si era la hora de la tarde y ya estaba medio… a esa hora. No sé, qué sé yo pero, pero… si lo pensás, por lo menos no lo escribas. Pero, decir que por 12 años de gobierno, 12 años de condena, repitió exactamente lo que dije yo en mi intervención”, dijo Cristina.

“Es una machirula”. Luis Novaresio analizó los dichos de Cristina contra Patricia Bullrich

“Desde el martes pasado, cuando hizo la indagatoria de facto, la vicepresidenta pateó el tablero y este martes terminó de hacerlo con el tema de la autonomía, es ridículo. Estamos en la fase ‘el Estado soy yo’”, analizó el periodista y abogado.

Y agregó: “La utilización que hizo de una cuestión que me parece fuera de lugar que refiere a la salud psicofísica de Patricia Bullrich, dicho por una persona que se ha quejado porque se agredió a algún integrante de su familia por su estado físico, me parece bajísimo. Sin contar con que es una machirula: tirarle por la cabeza a una mujer como Bullrich es propio de alguien machirulo”.

“Es la misma violencia que genera Aníbal Fernández diciendo ‘qué parte no entendiste tía’, Cristina sugiriendo que Bullrich es una borracha”, añadió Majul. “No hay que neutralizarlo como algo gracioso, no es gracioso, es agraviante, no es natural. Y hay un grupo de gente que festeja esta historia”, afirmó Novaresio.

Cristina Kirchner le pide al oficialismo “repensar” la autonomía porteña

Además de cargar contra Patricia Bullrich, la vicepresidenta fustigó a la “policía política” de la ciudad de Buenos Aires y planteó la necesidad de “repensar” la autonomía del distrito. “De repente, una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles. Esto debe ser replanteado”, advirtió.

Para Novaresio, “decir que la Ciudad no tiene autonomía es una guarangada jurídica. Cristina nunca ejerció la profesión de abogada ni dio clases. Lo que está haciendo es ejercer la dominación de un espacio que no le responde ni le es fiel”.

Cristina Kirchner se retira de su casa en la calle Juncal Ricardo Pristupluk

“Es una líder tóxica y la anima el resentimiento. Es resentida, cuando dice que crecen los helechos en la Ciudad y no en La Matanza. Y eso lo tenés que enfrentar con información”, consideró Majul. “Hay un resentimiento fingido, con la clase alta y los empresarios, porque es la clase a la que pertenece, ella es empresaria”, añadió Novaresio.

En este punto, Plager se preguntó por qué Cristina eligió vivir en un lugar donde sabe que hay gente no la quiere y que ella desprecia. En este sentido, dijo que “ella se alimenta del conflicto: la oposición tiene que tener la estrategia para evitar caer en la lógica del juego cristinista; si ella te dice borracho, del otro lado no le pueden decir psicópata. Es una lógica donde nadie gana”.

Patricia Bullrich respondió a una crítica de Cristina: “Le molesta que se hable de su gobierno”

La presidenta del partido Pro, Patricia Bullrich, reaccionó a las críticas de Cristina Kirchner, quien había cuestionado uno de sus tuits en relación al pedido de condena en la causa Vialidad. “Le molesta que le hablen de los doce años de condena y de su gobierno”, afirmó Bullrich en declaraciones a LN+.

Entrevista de Patricia Bullrich en LN+

Bullrich vinculó además la insistencia de denunciar “lawfare” que realiza el kirchnerismo respecto de Cristina Kirchner, a quien consideran una perseguida “política” y no por corrupción, con las acusaciones sobre el caso Maldonado. La exministra aseguró que el joven, según la Justicia, fue una persona que “corrió hacía un río y lamentablemente se ahogó”. “Es como la negación permanente de la Justicia como un mecanismo para resolver los problemas que un país tiene”, indicó sobre ambas situaciones. Y lo atribuyó a la estrategia de “mentir” para que algo “quede” en el debate público.