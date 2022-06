Luis Novaresio se indignó por el corte de la Autopista Buenos Aires-La Plata: “Hay que sacarlos de prepo”

En el pase de su programa con el de María Laura Santillán, Luis Novaresio se refirió en LN+ al corte en la Autopista Buenos Aires-La Plata que se extiende desde horas de la madrugada y que llegó a generar 18 kilómetros de cola. El reclamo es de colectiveros de larga distancia y se ubica en el kilómetro 7. A esta complicada situación se sumó la niebla y un siniestro vial que involucró un transporte de carga.

La jornada fue caótica en la zona y decenas de automovilistas quedaron atrapados sin poder circular por el corte. En ese contexto, los periodistas pusieron el foco sobre el accionar de la Justicia para solucionar esta situación.

Sobre esto habló Luis Novaresio cuando le dio la bienvenida a María Laura en el pase. “Dos noticias de último momento que te van a quedar para trabajar”, le dijo el conductor de Buen día Nación. La periodista a cargo de + Noticias mencionó como uno de los temas de agenda la detención de Omar Scarel, actual presidente de Vicentin, y luego sí entró en la problemática del corte de tránsito.

“La Fiscalía General de Avellaneda autorizó el uso de grúas para despejar la autopista Buenos Aires-La Plata. Falta la resolución del juez de la causa. Después de que la fiscal dijera que no, se ha conseguido que la Fiscalía General habilite el uso de grúas”, informó Novaresio. “Hay un montón de gente atrapada allí. Arrancamos la mañana hablando de tres kilómetros de cola y ahora estamos hablando de 18″, acotó Santillán sobre cómo avanzó la situación durante el día.

Luis Novaresio opinó en el pase sobre en el corte en la autopista Buenos Aires-La Plata

El reclamo es por una prórroga en la habilitación de los vehículos por la excepcionalidad que causó la pandemia, ya que muchas vencerían a fin de este mes. Con respecto a lo que se pide, Novaresio manifestó entender, pero no compartió las formas: “Acá hay un reclamo que deberá ser atendido. Fantástico, discutámoslo. 30 colectivos no pueden cortar. Hay que sacarlos de prepo con el uso legal de la fuerza. Para mí no hay duda. Esto es flagrancia, no hace falta ninguna autorización judicial”.

Protestas: Corte de micros de larga distancia en la autopista Buenos Aires - La Plata Fabián Marelli - LA NACION

Por otra parte, se mostró molesto con el accionar de la fiscal a cargo. “Lo que es impresionante es que una fiscal, que supuestamente nos representa, diga que como hay un carril no hay ilícito para reprimir. Me parece insólito lo que está pasando”, expresó. Con respecto a esto, Novaresio recordó que en horas de la mañana efectivos de la Infantería de la provincia de Buenos Aires se acercaron a detener a los choferes que realizan el corte, pero que la fiscal calificó de “improcedente” la detención porque había un carril libre para circular.

“Hay decisiones que no se toman. Esta conversación se tiene de este modo, con todos los micros parados obstruyendo el tránsito, porque hubo un momento en que no se ocuparon de lo que se tenían que ocupar. Hay una gestión de la no decisión. Esto tenía que haberse decidido en algún momento”, acotó María Laura Santillán sobre el escenario que llevó al reclamo.

Por último, Novaresio recordó que el corte se había anunciado el viernes: “Viernes, sábado y domingo para prever alguna solución. No pasó nada”, observó el conductor de LN+.