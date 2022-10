Luis Novaresio, sobre la recepción de los empresarios a Alberto Fernández en IDEA: “No les importa si va”

escuchar

“A los empresarios no les importa nada si va o no va el Presidente”. Así, sin eufemismos, el periodista Luis Novaresio se refirió en duros términos a las expectativas que tienen los principales líderes del mundo empresario en relación a la presencia de Alberto Fernández en Mar del Plata, durante el cierre del coloquio de IDEA, el evento que reúne a economistas, funcionarios y sindicalistas en torno al análisis de la situación del país.

Como publicó LA NACIÓN, la falta de funcionarios del Ejecutivo había generado molestia entre los organizadores del evento y también entre los asistentes que observan este encuentro como una oportunidad para intercambiar miradas sobre el futuro. Sin embargo, las cancelaciones de último momento provocaron malestar y no existe ahora un clima alentador sobre lo que pueda o no decir el mandatario.

En este sentido, Novaresio sostuvo, durante el pase del programa Buen día Nación con el noticiero 8.30 AM que conducen Luis Majul, Marina Calabró y Débora Plager por la pantalla de LN+, que no había “gran” expectativa por la llegada del presidente Fernández.

Luis Novaresio afirmó que no había “gran” expectativa por la llegada del presidente Alberto Fernández al coloquio de IDEA: "No les importa si va o no va"

“En medio de la crisis fenomenal el presidente Alberto Fernández estará en el coloquio de IDEA. Me contaron que a los empresarios no les importa nada si va o no va el Presidente. Cuando vos vas al Coloquio siempre hay gran expectativa si va tal ministro o funcionario, si va o no va el Presidente. En este caso no les importa nada si va o no va Alberto Fernández”, afirmó el periodista.

Este 58° coloquio de IDEA giró en torno a cinco ejes: empleo, educación, finanzas públicas, inserción de la Argentina en el mundo y reglas de juego: la consigna del encuentro es “ceder para crecer”. En medio de la falta de figuras oficialistas, la Casa Rosada envió al secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y se espera que el ministro de Economía, Sergio Massa, que se encuentra en un viaje en los Estados Unidos, envíe un mensaje grabado.

“La presencia de la figura presidencial en el coloquio siempre fue muy requerida”, consideró Marina Calabró. “Lo cual muestra el estado de cosas”, agregó Novaresio. Para Plager, el antecedente del último acto que encabezó el presidente, cuando tomó juramente a las nuevas ministras, contribuyó al malestar. “Lo de Alberto, durante el acto de asunción de las tres ministras, en un tono medio festivo, con una convocatoria de cientos de personas, fue inconcebible”, criticó.

La segunda jornada del Coloquio de IDEA, en Mar del Plata Prensa IDEA

En la jura de las tres nuevas ministras, el presidente volvió a llamar a “la unidad”. En la primera fila de la ceremonia sobresalieron Andrés cuervo” Larroque; los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano y el empresario Manzano; la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta estuvo ausente. La pregunta, sin embargo, es qué pasará el próximo lunes 17 de octubre durante el Día de la Lealtad. Alberto Fernández no tiene planes de asistir a ningún acto, si bien puede haber cambios de último momento.

“El Presidente está alienado, desubicado en tiempo y espacio. La ceremonia de salida, la filmación oficial que mandó el gobierno nacional, entrando las tres mujeres a la casa rosada, es una muestra de eso”, concluyó Novaresio.

LA NACION