escuchar

El balotaje dividió las aguas en la coalición de Juntos por el Cambio cuando la candidata presidencial por esa fuerza, Patricia Bullrich, y su candidato a vice, el radical Luis Petri, anunciaron que apoyarán a Javier Milei en la elección del 19 de noviembre que disputará con Sergio Massa y que definirá al próximo Jefe de Estado de los argentinos.

En este sentido, los periodistas de LN+ analizaron los posicionamientos que tomaron distintos referentes de la alianza formada por el PRO, la UCR y el ARI que ayer pareció fracturarse frente al nuevo escenario planteado por la victoria del ministro de Economía y candidato del peronismo kirchnerista.

En este punto, Luis Novaresio centró la mirada en la situación de Petri, quien siendo radical tomó una postura contraria a la de su partido y apoyó decididamente al candidato de La Libertad Avanza. El periodista dijo que el ahora excandidato a vicepresidente “la tiene complicada”, tanto más cuanto que, ayer, los principales referentes del radicalismo se manifestaron abiertamente en contra de apoyar a Milei en el próximo balotaje.

Conferencia de la ex candidata presidencial Patricia Bullrich y Luis Petri en apoyo a Javier Milei, el 25 de octubre de 2023 Gustavo Garello - AP

Especializado en Seguridad, el exdiputado nacional por Mendoza, apadrinado por el exvicepresidente Julio Cobos y comprometido con la periodista Cristina Pérez “no la tiene nada fácil”, dijo el conductor del programa Buen día Nación durante el pase con el Noticiero 8 am que conducen Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

“La elección será a cómo dé lugar, el ministro Massa emitiendo dinero y bajando candidatos como lo hizo en la ciudad de Buenos Aires, y del otro lado también. Lo que vimos ayer solo es la punta de lanza de lo que serán las próximas tres semanas. Y todavía no vimos nada”, consideró Calabró.

“Y qué complicada la tiene Petri siendo radical. Ayer lo vi en un evento, y me dijo: ‘Hay que apostar por el cambio aunque no nos guste tanto’”, recordó Novaresio, y afirmó: “Si a mí me decían, no un año atrás, sino dos meses antes de la elección que este iba a ser el escenario, no lo creía”.

“Lo único que jamás imaginé es que Massa estaría a punto de ser presidente”, reconoció Plager. “Coincido”, dijo Novaresio. Y cerró: “Hoy estamos de acuerdo en que falta una voz que todos estamos buscando, y es la de Mauricio Macri”.

Luis Barrionuevo le retiró su apoyo a Javier Milei tras el acuerdo con Bullrich y Macri

Frente a la sorpresa de muchos, Luis Barrionuevo se había sumado a la campaña de Javier Milei presidente después de las PASO, pero la alianza fue efímera. El sindicalista gastronómico le retiró su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza en rechazo al pacto que selló ayer con Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Como publicó LA NACIÓN, Barrionuevo se sintió molesto por no haber sido consultado frente a la nueva alianza de cara al balotaje del 19 de noviembre. “No nos consultó, no se lo consultó a nadie”, se quejó el jefe de los gastronómicos ante uno de sus colaboradores cuando se enteró por la prensa del pacto entre el economista y la excandidata de Juntos por el Cambio.

Milei y Barrionuevo Archivo

Barrionuevo se había comprometido a aportar “200.000 fiscales” y cuidar el voto libertario en 11 distritos, pero en La Libertad Avanza advirtieron “una traición” y dijeron que ese acuerdo no se cumplió “ni siquiera en un 10 por ciento”. El malestar libertario ya era palpable el domingo, con el escrutinio en curso, pero la derrota destapó la bronca.