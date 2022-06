Nelson Castro reveló el motivo por el que Néstor Kirchner se enojó con él

Nelson Castro estuvo de invitado en Pasa Montagna (Radio Rivadavia), en donde repasó su carrera periodística y su presente en los medios de comunicación, a la vez que contó un enojo que tuvo el expresidente Néstor Kirchner para con él.

En diálogo con Pablo Montagna, conductor del ciclo, el periodista comenzó hablando sobre su trabajo en El Corresponsal, por TN, programa con el que realizó más de 20 viajes antes de la pandemia. “Se convirtió en una serie de culto; los viajes tuvieron mucha repercusión en la gente. Lo mismo ocurrió con la finalización de El juego limpio. Hoy en día ese tipo de programas se vuelven repetitivos y aburridos. Hablo de los políticos, no de los colegas que hacen esos programas”, reveló el periodista. “En los 90′s había personalidades que daban riqueza a esos programas, ahora solo tenés siete u ocho. Eso es un problema que tienen los programas de ese estilo”, continuó.

Mientras tanto, consultado sobre si volvería a realizar ese programa de nuevo, señaló: “No quiero volver a realizar cosas que ya di por cerradas, no extraño nada de ciclos que me tuvieron al frente años anteriores. Hubo llamados para cambiar de canal, pero me siento muy bien tratado y respetado. Toda la cobertura de la guerra no la hubiera podido hacer si no estaba bajo una infraestructura como la de TN”.

“¿Haces una separación de Nelson Castro periodista y del doctor?”, le preguntó Pablo Montagna. “No, porque fue todo a la vez. De periodista en 2025 van a ser 50 años. Empecé con esto a los 19 años, así que imaginate. Yo fui periodista deportivo antes que médico. Me volqué a lo político con las elecciones del 83′. El caso de Menem en el 93′ fue bisagra, porque me puso a mi como protagonista con un tema tabú como la salud de un presidente”, reveló el periodista.

“Ese fue uno de los grandes enojos de Néstor Kirchner”

“¿Cómo ves la realidad argentina?”, indagó el conductor. “La veo muy complicada en presente y en futuro. Solucionar el problema de la Argentina va a ser muy difícil. No interesa la Argentina, porque la representación política es mala, y esto es común a todos los partidos, no interesa la ideología política”, analizó Castro. “¿Este fue el Gobierno que más te defraudó?”, le preguntó Montagna. “No, la defraudación me la provoca Alberto Fernández. Yo hablé con él muchas veces al aire y le dije que si volvía a hacer lo que hacía Cristina le iba a salir mal. Finalmente estamos en manos de un mentiroso”, sentenció el periodista.

Acto seguido, rememoró un enojo que tuvo el expresidente Néstor Kirchner con él. “Yo no suelo tener conversaciones off the record, intento de mantener distancia con el poder. Eso fue uno de los grandes enojos de Néstor Kirchner, solía llamar a periodistas y una vez me llamó a mí. Si quieren hablar que vengan a mi programa. Recuerdo que Alberto cuando era Jefe de Gabinete también quería tener charlas en privado y yo no lo atendí. Estoy muy contento de mantener ese estilo. Si quieren aclarar algo, siempre les digo que lo hagamos al aire”, relató.

En relación a su presente laboral, confesó que está muy feliz con hacer el regreso al aire de Rivadavia y haber sido parte del renacimiento de la radio. “Todos los que trabajamos acá tenemos un sentido de pertenencia. Cada programa después hace lo suyo, pero todos nos llevamos bien y eso es muy importante”, concluyó el conductor de Crónica de una tarde anunciada.