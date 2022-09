Zulema Menem: “Mi padre fue el único que logró que se viva en paz en la Argentina”

Su diminutivo quedó como marca: Zulemita, aunque, a los 51 años, se presente en las redes sociales como Zulema Menem, la hija del dos veces expresidente de la Nación, Carlos Menem y de Zulema Yoma.

La entrevista en Hablemos de otra cosa, por LN+, sucede en su concesionaria Toyota, en Núñez, justo enfrente del Monumental (toda la familia Menem, Zulemita incluida, son fanáticos de River). Como empresaria apunta que “es un momento complicado, como para todo el país”. Asegura que no está en política “por ahora” y se muestra diplomática para no entrar en conflicto con el oficialismo actual.

-¿Cómo sigue el litigio con tu hermano Carlos Nair?

-Lo más doloroso es que lo toquen a mi viejo, que su hijo diga que mi papá era incapaz y que estaba senil. Estuvo consciente hasta último momento. Imaginate cuatro o cinco años atrás, que dicen que yo le hice firmar cosas a papá no estando en su sano juicio. Hay una sucesión que está clara, con todos los bienes presentados y la Justicia determinará.

-¿Cómo evaluás las presidencias de tu padre?

-Papá recibió un país destrozado, con una situación social caótica, y lo supo revertir. Respeto muchísimo la figura del doctor Alfonsín como padre de la democracia, pero creo que debió agradecer que mi padre no persiguió a nadie, no le echó la culpa, ni tuvo odios ni rencores. Cada vez llevo con más orgullo mi apellido. ¿Cómo puede ser que un solo hombre haya logrado eso y hoy, que hay tantos, no podemos lograr la paz y que todos tiren para un mismo lado para sacar el país adelante? Pueden reprocharle muchísimas cosas a mi padre, pero fue el único hombre que logró que en la Argentina se viva en paz. No puedo creer hoy en lo que estamos.

Zulemita Menem: "No me voy a dedicar a la política, al menos por ahora"

-Hubo episodios trágicos: atentados a la embajada de Israel, AMIA, Río III…

-La muerte de mi hermano fue el tercer atentado de la Argentina. Fue un momento muy doloroso para mi padre, pero no flaqueó en ningún momento.

-Llevamos 17 años de inflación cada vez más virulenta. Con la Convertibilidad se cortó por muchos años...

-El que gobernaba era mi papá. Mi padre con Cavallo y Cavallo con De la Rúa es el mejor ejemplo de que cuando hay un líder político, las cosas funcionan. Con todo el respeto que le tengo al doctor Cavallo, funcionó de la mano de la política y de la fuerza de mi padre.

-Una de las cosas que se ve en el gobierno de Alberto Fernández es que la política no ayuda o, peor, va en contra de la economía.

-No estoy aquí para hablar de política porque no me voy a dedicar a ella, al menos por ahora. Lo único que deseo para mi país es que salgamos adelante con este gobierno, con el que venga o con el que sea.

- ¿Te considerás peronista?

-Me considero menemista. Me crie al lado de mi padre y sus principios. Si eso es peronismo, yo soy eso.

-Martín Menem, primo tuyo, está volcado hacia los libertarios de Javier Milei y lo atacaron por su postura frente al atentado contra Cristina Kirchner.

-Tiene derecho a expresar sus ideas. Martín está con Javier Milei, al cual le guardo todo el respeto del mundo porque es una de las personas que reconocen el gobierno de mi padre como el mejor de la democracia. Y para mí fue así.

Zulemita Menem, en Hablemos de otra cosa

-Néstor Kirchner también decía que Menem era el mejor presidente de la democracia, pero cuando juraron juntos como diputados, tocó madera.

-Revolver esas cosas no es bueno para nuestro país. Siempre hay que mirar para adelante. En ese momento tuvo actitudes poco afortunadas, pero era una forma de tener poder. Mauricio Macri también lo reconoce como el mejor presidente de la democracia. Creo que todos van a ir reconociéndolo, como circuló un video en el que la doctora Cristina Kirchner lo hacía. Más allá de las ideologías y de lo que digan las expresiones desafortunadas que puedan tener hacia la figura de mi padre, en el momento de su fallecimiento nos acompañaron. Soy una agradecida de los gestos de las personas.

-¿Cuán difícil fue la decisión de tu padre en 2003 para no presentarse a la segunda vuelta?

-No estaba en ese momento con mi papá porque hubo un conflicto familiar con el tema de Cecilia [Bolocco]. Quizás si yo hubiese estado al lado le decía que siguiera. ¡Hoy seríamos el principado de Anillaco! (risas).

-¿Por qué tu padre tenía una relación tan fluida con la farándula?

- Se daba esos permitidos, los disfrutaba y lo hacía más humano. Decían que era una frivolidad, ¿por qué? La foto de los Rolling recorrió el mundo. ¡El viejo era el quinto Stone! Vivió una vida plena con una desgracia muy fuerte. Papá también estuvo cinco años preso y cuando fallece mi abuela, su madre, no lo dejaron ir a despedirse. A pesar de eso, él perdonó y eso habla de la grandeza que tenía. Indultó de los dos lados.

Zulemita Menem: "Mi papá siempre fue bastante travieso"

-Tu padre indultó a jefes militares y jefes guerrilleros, pero solo volvieron a la cárcel de un solo lado.

-Fue así, para llegar a una paz social, sino era imposible que la Argentina saliera adelante. Lo hizo con ese sentido.

-Viviste dos momentos en la quinta de Olivos, al principio muy tenso, cuando se tienen que ir y después cuando volvés y convivís bastante con tu padre.

-Nos fuimos de la quinta los tres acompañando a la vieja. La política es dura. Tuvimos que pasar por muchísimas cosas. Cuando empiezo a acompañar a papá fue para no dejarlo solo de afectos sinceros y lo acompañaba en los viajes.

-Como primera dama.

-Nunca me sentí primera dama. La primera dama fue siempre la esposa del presidente y fue mi mamá hasta que se separan y lo empiezo a acompañar yo como hija, desde los afectos.

-¿Te daba celos lo mujeriego que era?

-Era tremendo. Pobre mi mamá, no sé cómo lo aguantó. Pero cuando el amor es verdadero terminan como terminaron ellos: juntos y la vieja cuidándolo. Papá falleció de la mano de mamá. Ese fue el último regalo que me dejó.

-Hablamos de las pasiones y los amores de toda tu familia por River, ¿y nació otra pasión ahí?

-A Rodolfo [D’Onofrio] lo respeto y sobre todo lo admiro mucho. Es una gran persona con la cual sigo aprendiendo cosas. Para mí es un gran referente. Lo quiero mucho y compartimos esta gran pasión. Sentirse querido es lo más lindo que hay.

