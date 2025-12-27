Qué número salió en el sorteo del Gordo de Navidad 2025

El tradicional Sorteo del Gordo de Navidad 2025 se consolidó como uno de los acontecimientos más esperados del año, impulsado por la expectativa que generaron los importantes premios en juego. El desenlace se conoció este viernes 26 de diciembre, pasadas las 21, desde el Salón de Sorteos de la sede central del Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense, en un evento que fue transmitido en vivo a través de YouTube para todo el país y en el que finalmente se reveló cuál fue el número ganador.

En esta edición, el monto total destinado a premios superó los $1755 millones, lo que incrementó aún más la expectativa entre quienes participaron del sorteo. A continuación, el detalle completo de los números ganadores según cada puesto:

Primer puesto : número 77222 , con ganadores en Tigre, Berazategui y 25 de Mayo.

: número , con ganadores en Tigre, Berazategui y 25 de Mayo. Segundo puesto : número 12542 , vendido en San Miguel del Monte y 9 de Abril.

: número , vendido en San Miguel del Monte y 9 de Abril. Tercer puesto : número 87156 , fraccionado entre Mar del Plata, Miramar, San Andrés, Coronel Suárez, Chacabuco, Burzaco y Ezpeleta.

: número , fraccionado entre Mar del Plata, Miramar, San Andrés, Coronel Suárez, Chacabuco, Burzaco y Ezpeleta. Cuarto puesto : número 16155 , con un único ganador en Maipú.

: número , con un único ganador en Maipú. Quinto puesto: número 86396, con ganadores en Luján, Bernal Oeste y Pergamino.

Según informó el organismo oficial, los montos de los premios de esta edición fueron establecidos sobre la base del billete entero, con cifras que van desde más de $800 millones para el primer premio, $250 millones para el segundo, $65 millones para el tercero, $25 millones para el cuarto y $12 millones para el quinto.

En los casos en los que se hayan adquirido fracciones, el cobro se realiza de manera proporcional a lo jugado y, además de los premios principales, el sorteo incluye premios por aproximación y por terminación hasta la quinta posición, lo que incrementa las posibilidades de resultar ganador.