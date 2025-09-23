A qué hora es la reunión entre Javier Milei y Donald Trump hoy

El Presidente Javier Milei llegó este martes a Nueva York impulsado por el reciente apoyo de Estados Unidos. El encuentro central de su agenda es la reunión con el presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

¿A qué hora se reúne hoy Javier Milei con Donald Trump?

La reunión entre Javier Milei y Donald Trump está prevista para cerca del mediodía en Nueva York, con la participación de Scott Bessent.

Milei llegó a Estados Unidos en el avión presidencial ARG-01 acompañado por su hermana, Karina, el ministro de Economía, Luis Caputo y el vocero presidencial, Manuel Adorni Soledad Aznarez

Detalles sobre el encuentro de Trump y Milei

El Gobierno argentino tiene altas expectativas sobre los resultados de la reunión en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Estamos trabajando y ahora veremos cómo lo concretamos. Es una reunión muy importante”, señaló una alta fuente del Gobierno a LA NACION.

El encuentro tendrá un formato denominado “Presidente más tres”. Por Argentina, participarán, además de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Gerardo Werthein. Del lado estadounidense, Trump estará acompañado por Bessent, el secretario de Estado, Marco Rubio, y otro funcionario pendiente de confirmación.

Luis Caputo y Karina Milei estarán presentes en la reunión con Donald Trump X.com

El apoyo estadounidense al gobierno argentino

El gobierno de Trump considera a Milei un aliado estratégico en la región, y la sintonía entre ambos presidentes genera optimismo en la Casa Rosada respecto a obtener un respaldo contundente. Antes de su partida, Milei se reunió con su mesa política y su gabinete en la Casa Rosada, donde se celebró el apoyo de Bessent y se aludió a un posible préstamo para asegurar el cumplimiento del pago de deuda el próximo año.

Declaraciones de Scott Bessent

Según declaraciones de Bessent, el Tesoro norteamericano evalúa diversas opciones para apoyar a la Argentina, incluyendo un swap, compra directa de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses. Además, el funcionario estadounidense afirmó que Estados Unidos está dispuesto a hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina, considerándola “un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina”.

Bessent y Trump

Bessent declaró que cualquier medida de Estados Unidos para ayudar a estabilizar la moneda argentina sería “grande y contundente” y que Washington no impondría nuevas condiciones o exigencias. También anticipó que “más detalles estarán disponibles poco después de la reunión” con Milei en Manhattan.

La agenda de Milei en los Estados Unidos

La agenda de Milei en Nueva York incluye, además de la reunión con Donald Trump y Scott Bessent, la presentación de Trump en la ONU a las 9.50 (hora local). Por la noche, está invitado a una recepción ofrecida por Trump a líderes mundiales y se considera una posible reunión con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, aunque su confirmación está pendiente.

Javier Milei expondrá su visión sobre los desafíos mundiales en un discurso durante la Asambela General de la ONU Jose Luis Magana - FR159526 AP

Además, el secretario estadounidense entregará a Milei el premio Global Citizen Award del centro de estudios Atlantic Council en una gala por su plan de reformas económicas, pero previo a eso, dará su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Funcionarios argentinos que acompañan a Javier Milei

El avión que trasladó a Milei y a la comitiva argentina aterrizó en el aeropuerto internacional John F. Kennedy. La comitiva está integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero Manuel Adorni; el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Defensa, Luis Petri; el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Guillermo Idiart.