Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
De Loredo dijo que el Gobierno cometió “muchos errores políticos” y que se “equivoca” al “peronizar” sus decisiones
e cara a las elecciones del 26 de octubre, el diputado nacional Rodrigo de Loredo advirtió que el Gobierno cometió “muchos errores políticos” y afirmó que se equivoca al “peronizar” la toma de decisiones. Además aconsejó que, en las legislativas del próximo mes, el oficialismo debería ir en busca del voto de quienes se abstuvieron en las provinciales y lo llamó a “dejar de copiar al adversario”.
“La adversidad que se le vino al Gobierno fue por correos autoinflingidos. Cometió muchos errores políticos y escogió una senda de peronización porque peronizó sus tomas de decisiones, su mesa chica y el armado de sus listas. Prefirió la transacción de contado con algunos gobernadores del PJ antes que la sustentable coordinación con gobernadores ex Juntos por el Cambio que venían cooperando constructivamente”, declaró en diálogo con Carlos Pagni en Odisea Argentina por LN+.
Carrió presentó a sus candidatos con fuertes críticas a la ayuda que pidió Milei a Estados Unidos
Elisa “Lilita” Carrió“, criticó las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Javier Milei y sostuvo que pusieron al país “al borde del default”. Además, cuestionó el pedido de préstamo al Tesoro de EE.UU. que el Presidente solicitará durante su viaje a suelo estadounidense con motivo de su participación en la Asamblea General de la ONU que se reúne en Nueva York.
“La Argentina tendría que ser independiente geopolíticamente”, reclamó Carrió sobre el auxilio financiero que pidió Milei a Estados Unidos y explicó: “No para tener malas relaciones con EE.UU. sino para tener buenas relaciones con EE.UU., pero no despegarnos de los Brics, y menos del Mercosur, de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay”.
La exdiputada criticó el rumbo económico del país y apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien le adjudicó haber favorecido “los negocios de sus amigos traders”. También dirigió dardos calientes contra el presidente del Banco Central, Santiago Bausili: “No compró las reservas del Banco Central y las liquidó en el mercado”. A los dos funcionarios los calificó como “los responsables criminales de haber puesto al país al borde del default”.
Cayó el riesgo país, el dólar bajó $85 y se dispararon hasta 24% acciones y bonos tras los anuncios del Gobierno
Tras dos semanas de turbulencias financieras, el Gobierno buscó llevar calma al mercado. Antes de que los activos arrancaran a cotizar, el Ejecutivo anunció la eliminación transitoria de las retenciones a todos los granos y llegó un mensaje de respaldo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, medidas que intentan aplacar la volatilidad de cara a las elecciones legislativas de octubre.
La noticia tiñó de verde las pantallas financieras argentinas. Como primera reacción, las acciones argentinas rebotaron hasta 24% en el exterior, el riesgo país se hundió más de 350 puntos básicos en un día y los dólares cayeron para alejarse del techo de la banda de flotación.
Retenciones cero: cuál es el costo fiscal de la medida y el pedido de los economistas al Gobierno
Como un boomerang, hoy distintos usuarios salieron a cuestionar al Gobierno a través de las redes sociales por el costo fiscal del sorpresivo anuncio de retenciones cero a los granos y a la carne vacuna y aviar hasta el 31 de octubre. Según economistas, la medida —que busca que los productores liquiden hasta US$7000 millones para sumar oferta al MULC— implicaría un agujero que puede ir del 0,15% al 0,25% del Producto Bruto Interno (PBI), similar al que demandaban los proyectos vetados de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
De acuerdo con la consultora Equilibra, el costo fiscal por la reducción de retenciones a 0% hasta octubre alcanzaría los US$1000 millones en lo que resta del año, equivalentes al 0,15% del PBI. Al mismo número llegó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (US$1000 millones) aunque dijo que el costo total para Nación entre 2025 y 2026 sería de 0,25% del PBI, equivalentes a US$1600 millones.
Milei partió rumbo a Nueva York, donde se reunirá con Donald Trump
Tras una jornada en la que celebró el apoyo del gobierno de Estados Unidos, el presidente Javier Milei partió esta noche rumbo a Nueva York, donde se reunirá con el mandatario norteamericano Donald Trump, de quien aguarda el visto bueno para que el Tesoro otorgue un préstamo que permita reforzar las reservas internacionales del Banco Central.
Milei partió acompañado por su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el portavoz Manuel Adorni. El avión oficial despegó desde el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Durante el martes, el Presidente también podría verse con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
Más notas de Javier Milei
- 1
El Gobierno inició conversaciones para conseguir un préstamo del Tesoro de EE.UU., pero Milei posterga su partida a Nueva York
- 2
El Gobierno dejó en suspenso la ley de emergencia en discapacidad y reasignó fondos para prestadores
- 3
Lousteau advirtió sobre las consecuencias de “deberle” a EE.UU. por un préstamo del Tesoro
- 4
Cuándo es la reunión entre Javier Milei y Donald Trump