A qué hora se vota la Reforma laboral en Diputados hoy, jueves 19 de febrero

La Reforma Laboral entra hoy en Diputados, después de la media sanción que logró en la Cámara Alta. Muchas personas se preguntan cuándo comenzará el debate y a qué hora se votará.

En rechazo a esta ley, la CGT convocó a un paro general al que se adhirieron distintos gremios. En este sentido, muchos servicios, como el transporte, la salud y los bancarios, no estarán disponibles este jueves.

Paro de la CGT de hoy, jueves 19 de febrero

A qué hora se vota y por qué se trata hoy la reforma laboral

El debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados está pautado para este jueves 19 de febrero, desde las 14 horas. Esto se debe a que ayer el bloque libertario se aseguró el dictamen de mayoría, con 44 firmas del plenario de las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto. Respaldaron al oficialismo la UCR y las bancadas provinciales de Innovación Federal y de Producción y Trabajo.

Cómo será el operativo en el Congreso para el tratamiento de la reforma laboral

La intención del Ministerio de Seguridad es que el Congreso permanezca blindado en 360°, con dos anillos de seguridad, uno interno y otro externo.

De acuerdo a la información que publicó LN+, en el operativo trabajarán 1800 efectivos, 800 pertenecientes a la Ciudad y 1000 de las tres fuerzas federales. Se reforzarán controles en los ingresos a la Ciudad, y se harán cacheos sorpresivos a micros y automóviles.

Cómo será el operativo esta tarde Ricardo Pristupluk

A su vez, habrá un comando unificado que monitoreará el movimiento de los 70 detenidos identificados el miércoles pasado; por lo que si esas personas llegan al Congreso, serán detenidas.

Cuáles son los bloques políticos que otorgan quórum al oficialismo

La convocatoria de la sesión cuenta con las firmas de los bloques que garantizan la base numérica al oficialismo. El Pro, la UCR y el MID integran este grupo de apoyo legislativo. A estos sectores se suman los diputados de Producción y Trabajo de San Juan y el bloque Independencia de Tucumán.

También brindan su aval los misioneros vinculados a Carlos Rovira y la diputada neuquina que responde al gobernador Rolando Figueroa. Estas bancadas permiten al gobierno avanzar con el tratamiento de la norma a pesar de las críticas de la oposición.

El diputado Gabriel Bornoroni ratificó el respaldo de los bloques Pro, UCR y MID al proyecto Tadeo Bourbon

El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la organización del debate. Martínez señaló: “Quieren evitar que este tema tenga la discusión pública que tiene que tener”. En la misma línea, el diputado de izquierda Nicolás Del Caño calificó la propuesta como una ley esclavista. El legislador aseguró: “Es un escándalo tratar de manera exprés una ley que pisotea todos los tratados internacionales”.

Qué puntos del proyecto de reforma laboral generan mayores rechazos

El texto genera objeciones específicas en un conjunto de aproximadamente 35 diputados de bloques del centro político. Estos legisladores rechazan el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Esta propuesta busca financiar las indemnizaciones con aportes directos del empleador. La derogación de múltiples estatutos profesionales también concentra críticas de diversos sectores.

La iniciativa contempla la eliminación de estos marcos regulatorios seis meses después de la sanción de la ley. La representante de los trabajadores de prensa, Carla Gaudensi, manifestó su oposición a esta medida. Gaudensi afirmó: “No nos da ninguna garantía que se vaya a derogar el estatuto y nos deje sin ninguna protección”.

La CGT convocó a un paro nacional desde la medianoche de este jueves 19 de febrero Tadeo Bourbon

Otro punto de controversia es el artículo 91. Este apartado establece el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. El presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso, objetó esta disposición. Basso argumentó: “El diseño de la Constitución fija claramente que la Justicia Nacional deberá quedar a cargo del Poder Judicial de la Nación mientras la Ciudad de Buenos Aires sea la Capital Federal”. El magistrado consideró que la medida resulta arbitraria y proyecta el cierre del fuero laboral nacional.