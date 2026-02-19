Qué gremios adhieren al paro general de hoy, 19 de febrero

Distintos gremios confirmaron su adhesión al paro general de hoy, jueves 19 de febrero. Esta medida de fuerza fue convocada por la CGT en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza impactará en sectores clave como transporte, bancarios y salud en todo el país.

Paro de la CGT: no habrá transporte

Qué gremios adhieren al paro general del 19 de febrero

Entre las organizaciones sindicales que ratificaron su participación se encuentran la:

Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt)

Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)

La Fraternidad

Unión Ferroviaria

Unión Tranviarios Automotor (UTA)

Metrodelegados

la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)

Asociación Bancaria

Sindicato de Empleados de Comercio

Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA)

Camioneros

Asociación Trabajadores del Estado (ATE)

Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y personal de salud.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) indicó a LA NACION que sus integrantes, “orgánicamente parte de la Confederación General del Trabajo”, participarán. Aerolíneas Argentinas informó la cancelación de 255 vuelos, afectando a más de 31.000 pasajeros y con un impacto económico de US$3 millones. Flybondi, en contraste, trasladará sus operaciones de Aeroparque a Ezeiza, planeando 100 vuelos y el transporte de más de 16.000 pasajeros, al contar con su propio servicio de handling en el 80% de los aeropuertos nacionales.

En transporte terrestre, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sumará a las medidas de la CGT, pese a una conciliación obligatoria dictada por Capital Humano. La Asociación Bancaria anunció que no habrá atención presencial en entidades públicas ni privadas, aunque el servicio de home banking funcionará. Las entidades bancarias (ADEBA, ABA, ABAPPRA y ABE) intensificarán esfuerzos para garantizar la continuidad de servicios financieros.

En el caso de ATE, su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó a la CGT por el “paro dominguero” y convocó a una movilización. El Gobierno, en tanto, advirtió que descontará el sueldo a los empleados públicos que adhieran a la medida.

Para moverse por el AMBA: los colectivos que sí funcionan

Las líneas que funcionan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60 (servicio reducido), 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115 y 117.

Qué postura tomó la CGT frente al paro

El secretario general de la CGT, Jorge Sola, habló sobre la adhesión al paro y marcó que es “muy importante que todos los gremios se sumen, sobre todo los de transporte”.

“Sus trabajadores tienen derecho a expresarse, son el nexo para ir a los trabajos”, indicó en radio Rivadavia y tras ello insistió en que esta huelga es para mostrar el descontenta por la reforma laboral.

“Hay un rompimiento del tejido social que se da desde hace años, el ejemplo de Fate de ayer es solo la punta del iceberg”, sumó.

