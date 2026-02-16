La Cámara de Diputados recibió el proyecto de reforma laboral tras la aprobación en el Senado para su tratamiento legislativo final. El texto oficial ingresó este viernes por la tarde al Congreso nacional. Los legisladores analizan los alcances de la normativa en las sesiones extraordinarias y el Poder Ejecutivo coordina acciones con mandatarios provinciales aliados para garantizar el número de votos necesario en el recinto.

¿Cuándo se trata la reforma laboral en Diputados?

El oficialismo prevé que la sanción definitiva de la ley ocurra entre este miércoles 18 de febrero y el próximo jueves. La intención de la Casa Rosada apunta a concluir el debate antes del cierre de las sesiones extraordinarias.

El oficialismo nacional proyecta la sanción definitiva de la ley antes del próximo jueves

La iniciativa llega desde el Senado con media sanción y el apoyo de diversos gobernadores provinciales. El oficialismo confía en que todas las alianzas tejidas para el paso de la reforma por el Senado se mantendrán. Bajo esa premisa, el gobierno nacional calcula que alcanzará el número necesario para aprobar la ley. El cronograma legislativo establece una discusión técnica en las comisiones de trabajo para emitir dictamen de forma inmediata.

Puntos de conflicto con el sector sindical

El sindicalismo rechaza las modificaciones al orden de prelación de los convenios colectivos. El nuevo texto permite que un acuerdo de ámbito menor prevalezca sobre uno mayor, lo que aplica incluso si el convenio local ofrece condiciones menos beneficiosas para los operarios. Una empresa o región podrá imponer sus términos sobre el convenio nacional de la rama de actividad correspondiente.

La limitación de la ultraactividad representa otro eje de disputa con los sectores gremiales. La norma actual mantiene la vigencia de los contratos vencidos hasta la firma de un nuevo pacto (la propuesta altera este principio). El proyecto contempla una reducción en el cálculo de las indemnizaciones por despido y la eliminación de multas para los empleadores.

Los antecedentes judiciales influyen en la cautelar del oficialismo. La Corte Suprema de Justicia aún evita un fallo definitivo sobre el capítulo laboral del decreto 70/23. Los gremios obtuvieron previamente declaraciones de inconstitucionalidad contra el título cuarto de la Ley Bases. Cerca del presidente Javier Milei aseguraron: “Hay que esperar y ver”. El equipo jurídico prepara argumentos para defender la constitucionalidad de cada punto en disputa.

Alianzas con gobernadores y peso de los bloques

La alianza con los gobernadores garantiza una base sólida de apoyo en la Cámara baja. El ministro del Interior, Diego Santilli, negoció los términos del proyecto con mandatarios peronistas y aliados. Los representantes de las provincias de Córdoba, Salta, Tucumán y Catamarca acompañarían la votación general. La eliminación del artículo que reducía el impuesto a las Ganancias para empresas destrabó las conversaciones con los líderes provinciales.

La senadora Patricia Bullrich defendió la inmutabilidad del texto aprobado por la Cámara alta. La funcionaria sentenció: “La ley ya está, es esta”. El Gobierno nacional rechaza la incorporación de cambios que obliguen a una segunda revisión en el Senado. El bloque del Pro insiste con la inclusión de las billeteras virtuales para el pago de salarios, pero el oficialismo prioriza la celeridad del trámite parlamentario.

La reforma elimina las multas para empleadores y reduce el cálculo de indemnizaciones

Los bloques de Innovación Federal y Provincias Unidas suman sus votos a los 95 legisladores libertarios. El bloque Independencia de Tucumán y los representantes de Elijo Catamarca cumplen un rol determinante en la paridad legislativa. El gobernador misionero Hugo Passalaqua mantiene su reclamo al Consejo Federal del Trabajo pese al apoyo de sus senadores.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriela Origlia.