La Confederación General del Trabajo (CGT) realiza este jueves una huelga nacional que afecta los servicios públicos en respuesta al debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. El sector de los conductores de colectivos y otros rubros del transporte paraliza sus tareas habituales en el Área Metropolitana de Buenos Aires y las provincias.

¿Hay paro de colectivos hoy o no? Esto es lo que se sabe sobre la medida de fuerza

El funcionamiento de los ómnibus este jueves depende de la prestataria de cada línea. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó su adhesión al cese de actividades a pesar de la vigencia de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano el pasado 11 de febrero. La parálisis de las terminales de corta, media y larga distancia es mayoritaria en casi todo el territorio nacional.

La Unión Tranviarios Automotor ratificó la adhesión al paro a pesar de la conciliación obligatoria vigente ricardo-pristupluk-11511

La empresa DOTA decidió no sumarse a la protesta nacional. Esta determinación permite la circulación de sus unidades en diversos recorridos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El resto de las firmas permanece de paro por la convocatoria gremial que la central obrera anunció días atrás. La CGT brindará precisiones sobre el alcance de la medida en una conferencia de prensa a las 16 en su sede de la calle Azopardo.

El impacto en el transporte ferroviario, subtes y aviones

La huelga nacional cosecha este jueves una adhesión casi total de los gremios del transporte. No circulan trenes de ninguna de las líneas metropolitanas ni de larga distancia. La Unión Ferroviaria y La Fraternidad suspendieron sus servicios desde el primer minuto de este jueves.

Paro de la CGT de hoy, jueves 19 de febrero

El servicio de subte y Premetro también permanece interrumpido por la adhesión de los Metrodelegados a la jornada de protesta. Las estaciones de trasbordo lucen vacías y con sus accesos cerrados al público. La actividad aérea sufre importantes irregularidades: Aerolíneas Argentinas informó que la cancelación de 255 vuelos afecta a más de 31.000 pasajeros en toda su red. La firma mantiene 100 vuelos operativos gracias a su propio servicio de handling en gran parte de las terminales del país.

Cortes y tensión en los accesos a la Ciudad

La jornada comenzó con focos de conflicto en las principales autopistas. Trabajadores de la planta de neumáticos Fate cortaron la autopista Panamericana ramal Tigre a la altura de la calle Uruguay. El reclamo surgió tras el anuncio del cierre de la producción y el despido de 900 empleados. Efectivos de Gendarmería Nacional desplegaron un operativo para liberar la traza.

Los trabajadores de la planta de neumáticos Fate realizaron un corte en la Panamericana por 900 despidos

Otros bloqueos ocurrieron en la autopista Buenos Aires-La Plata y en el Puente Pueyrredón. Organizaciones sociales y partidos de izquierda se desmarcaron de la conducción de la CGT y realizaron manifestaciones activas. Las fuerzas federales desalojaron el acceso desde Avellaneda antes de las diez de este jueves para normalizar la circulación vehicular. En el Puente La Noria también se registraron interrupciones totales por parte de manifestantes que rechazan el proyecto de ley oficialista.

El personal de salud garantiza únicamente las guardias mínimas en los centros asistenciales durante este jueves. Los empleados del sector sanitario integran el grupo de las organizaciones gremiales con cese de actividades activo por la jornada nacional de protesta. Rodolfo Aguiar, secretario de ATE, ratificó la participación de los trabajadores en los hospitales públicos. El sindicato también mantiene una fuerte presencia en más de 800 municipios del país. Los rubros de comercio, turismo y hotelería también interrumpieron sus tareas habituales en adhesión al reclamo de la central obrera.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.