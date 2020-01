Aborto: de la negativa de Alberto Fernández al llamativo comunicado del Vaticano

Alberto Fernández habló de la despenalización del aborto con Parolin, tras la reunión con el Papa Fuente: AFP - Crédito: REMO CASILLI

31 de enero de 2020 • 12:54

El Vaticano le transmitió a Alberto Fernández su preocupación por la despenalización del aborto hoy, en el primer día de la gira presidencial por Europa. Eso se sabe ahora, después de una mañana de confusión por versiones contrapuestas sobre las reuniones del mandatario con el papa Francisco y su "canciller", Pietro Parolin.

La pregunta a Fernández

"¿El tema del aborto surgió en la conversación?", le preguntaron a Fernández en una conferencia de prensa posterior a su audiencia con el Papa y a la reunión con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

"No -respondió, tajante -. Hablamos mucho de la pobreza". Consultado sobre una conversación sobre el tema con Parolin, Fernández volvió a decir que no, y se refirió brevemente al proyecto de ley que está preparando el Gobierno sobre la despenalización del aborto.

"Ya lo hablé y voy a cumplir con mi palabra. Mi palabra no es volver a abrir una brecha entre pañuelos verdes y celestes. Mi palabra es darle la posibilidad a la mujer que quiera abortar a hacerlo legalmente y ayudar a quienes quieran tener a sus hijos. Ese va a ser mi trabajo", expresó en la residencia de la embajada argentina ante la Santa Sede.

Ayer, Fernández había descartado la posibilidad de hablar del tema con Francisco. "No, no. De eso no", respondió sin dudar al ser consultado por la prensa cuando llegó a Roma. "Tenemos cosas muy importantes que hablar con el Santo Padre, que son los problemas que tiene la Argentina hoy. Esos no son temas que tengamos que abordar con él", sostuvo ayer el presidente.

El primer comunicado del Vaticano

Poco después de terminada la conferencia, el Vaticano emitió un comunicado en el que repasaban los temas tratados "durante las cordiales conversaciones" con Fernández, que incluyeron "la protección de la vida desde su concepción". En el ámbito eclesiástico, hablar de "protección de la vida desde su concepción" significa hablar de aborto. El texto no precisaba si había surgido en la reunión con el Papa o con Parolin.

La aclaración de Fernández

Tras la difusión del comunicado de la Santa Sede, el propio presidente admitió que se había tratado el asunto. " Parolin me manifestó su preocupación por el tema y me recordó que la posición de la iglesia siempre es la defensa de la vida desde la concepción", dijo a LA NACION, y expresó que se trató brevemente ese asunto y luego abordaron otras cuestiones.

Un nuevo comunicado

En medio de las versiones cruzadas, el Vaticano difundió un llamativo comunicado, con fines aclaratorios: "En respuesta a las preguntas de algunos periodistas, el Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha declarado lo siguiente: 'No todos los temas citados en el Comunicado de Prensa sobre la Audiencia con el Presidente de la República Argentina han sido afrontados en todas las conversaciones: algunos han sido examinados en el curso del encuentro con la Secretaría de Estado, otros en el marco del encuentro con el Santo Padre'".