Aborto: ¿Silvia Lospennato se despega de Mauricio Macri?

Después de brindar un emotivo discurso de cierre a favor del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, la diputada nacional por Cambiemos Silvia Lospennato participó del programa La Repregunta, que conduce Luciana Vázquez por LN+. Llegó al estudio con un barbijo verde y un pañuelo del mismo color ajustado a su muñeca. Un modo de seguir militando en el día en que el proyecto de aborto legal consiguió media sanción. La legisladora, siempre comprometida con las causas feministas, se refirió al rol que tuvo el Gobierno y la administración anterior en la cuestión del aborto. "El aporte que hizo Mauricio Macri al debate fue enorme", señaló.

A pesar de las críticas que recibió la legisladora, las cuales apuntan a que ella minimizó la contribución de Mauricio Macri en la cuestión del aborto, Lospennato explicó que algunas personas pudieron haber leído su discurso de forma contraria a la que quiso expresar. "Durante años se venía presentando el proyecto al Congreso y no se aceptaba, entonces el aporte que hizo Mauricio Macri a este debate fue enorme. Y yo lo que valoro es que fue netamente republicano, porque él no está de acuerdo con el fondo", aclaró.

Y al respecto, completó: "Lo que dije fue justamente que Macri no estaba de acuerdo con el fondo y por eso no impulsaba un proyecto propio. Él dijo: 'no podemos seguir callando este tema, si el Congreso cree que está en condiciones de tratarlo deberá hacerlo'. Y después hay que reconocer que posterior a ese debate las fuerzas políticas y los políticos fueron expresando sus opiniones y, entre ellas, la fuerza que hoy gobierna puso ese tema como un compromiso particular del oficialismo, y lo cumplieron".

Al respecto, Lospennato resaltó que tanto la sociedad como la política debería ser más generosa a la hora de reconocer las contribuciones colectivas. "No entiendo por qué no admitimos los aportes que hacen todos. Uno no se hace kirchnerista por reconocer que se cumplió una promesa, ni se convierte en macrista por admitir que si el expresidente no hubiera abierto el debate el aborto no formaría parte de la agenda pública", cuestionó la legisladora.

En ese sentido, Lospennato destacó el accionar de Macri, ya que, según señaló, hasta ese entonces el aborto no formaba parte de la agenda en la Argentina. Y sobre ello, manifestó: "No se hablaba, pese a que suceden 300.000 abortos al año a pesar de la prohibición del Código Penal. De esos casos, tenemos 40.000 mujeres que son atendidas en el hospital público a causa de abortos inseguros. Del privado no tenemos el dato. Pero es un problema que afecta a miles del que no se hablaba".

Sin embargo, la diputada de Juntos por el Cambio concluyó: "Si quiero recalcar algo, es que esta ley no es del Gobierno ni de ningún presidente, se trata de una conquista del movimiento de mujeres. La tenemos que inscribir en la tradición de las distintas conquistas que a lo largo de estos 100 años hemos realizado las mujeres que nos preocupamos, militamos y que no abandonamos estas cuestiones".

