Aerolíneas Argentinas tuvo que cancelar un vuelo inaugural tras una alerta de EE.UU. por la situación en Venezuela
La compañía notificó a 170 pasajeros después de un reporte que llegó por las operaciones militares que se dan en el marco de la extracción de Nicolás Maduro de Caracas
- 3 minutos de lectura'
Aerolíneas Argentinas canceló este sábado un vuelo inaugural desde Buenos Aires que tenía previsto con destino a Aruba, ya que Estados Unidos emitió una alerta de seguridad por la situación en Venezuela. Esto después de la operación comandada por el gobierno de Donald Trump, que hizo una extracción de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores de Caracas, y que incluyó un despliegue aéreo contra instalaciones militares del régimen.
Según pudo saber LA NACION de fuentes de la compañía, el vuelo inaugural partiría desde Ezeiza a la isla frente a las costas venezolanas este sábado a las 23.55, con todos los pasajes vendidos. En total, estaba previsto que 170 pasajeros se embarcaran y que el avión viajara lleno.
Sin embargo, la compañía debió cancelar la travesía por “razones de seguridad”, después de la emisión de un NOTAM de parte de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos. Un NOTAM es, tal como explica la página de la Administración Nacional de Aviación Civil local (ANAC), un aviso a los aviadores, que aporta información de carácter temporal e importante para las operaciones aéreas.
Ese reporte que llegó desde Estados Unidos restringe las operaciones comerciales en una zona próxima al área de conflicto en Venezuela y por ese motivo el inaugural a Aruba desde Ezeiza quedó cancelado.
“Como consecuencia de esta disposición, todas las compañías internacionales que operan ese destino suspendieron sus vuelos durante la jornada. En el caso de Aerolíneas Argentinas, la cancelación alcanza únicamente al vuelo programado para hoy”, explicaron desde la empresa que comanda Fabián Lombardo.
Asimismo, dejaron trascender que los pasajeros afectados van a ser reubicados en vuelos de los próximos días, de acuerdo a la disponibilidad que exista.
“La compañía lamenta los inconvenientes y ratifica su compromiso permanente con la seguridad de los pasajeros y tripulaciones”, dijeron, en un comunicado al que accedió LA NACION.
Notificación
La agencia AFP contó este sábado que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) notificó a las aerolíneas comerciales que evitaran el espacio aéreo del Caribe, ya que mencionó una “situación potencialmente peligrosa” en medio de las operaciones militares estadounidenses para capturar a Maduro.
El aviso del regulador de aviación, según AFP, indicó que el cierre del espacio aéreo se emitió debido a “riesgos para la seguridad del vuelo, asociados con la actividad militar en curso”.
Afección generalizada
El sitio especializado FlightRadar24 mostró cómo el espacio aéreo venezolano no era atravesado por las aerolíneas este sábado y también la baja actividad que hubo en la zona del Caribe frente a las costas de ese país.
Venezuelan and Caribbean airspace from late last night (local time) through this afternoon. pic.twitter.com/oxu5ha3dXs— Flightradar24 (@flightradar24) January 3, 2026
En marzo de 2024, Maduro dispuso cerrar el espacio aéreo venezolano para los aviones argentinos, en medio de las fuertes tensiones con el gobierno de Javier Milei. Según la Casa Rosada, fue una “represalia” de Venezuela porque la Argentina aceptó la orden de confiscación del avión de Emtrasur con bandera venezolana y tripulantes iraníes, que terminó decomisado por Estados Unidos.
Además de Aerolíneas Argentinas, la Agencia AP refirió que las principales empresas cancelaron cientos de vuelos en la región del Caribe oriental y que también advirtieron a los pasajeros que estas interrupciones podrían continuar durante días, después de que la FAA impusiera las restricciones.
Además de Aruba, se cancelaron vuelos a Puerto Rico, las Islas Vírgenes y otros destinos cercanos.
