Venezuela: Argentina impone restricciones migratorias a funcionarios y personas vinculadas al régimen chavista

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este sábado nuevas restricciones migratorias sobre ciudadanos venezolanos relacionados con el régimen chavista tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa de parte de Estados Unidos. Esto incluye tanto a funcionarios como empresarios o personas relacionadas a su gobierno.

El presidente norteamericano Donald Trump informó de la operación en donde Estados Unidos atacó objetivos militares en Caracas, la capital venezolana, capturó a Maduro y Cilia Flores y los trasladó a Nueva York.

“La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”, escribió en la red social X.

— Manuel Adorni (@madorni) January 3, 2026

Y detalló: “Las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU., entre otros. Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”.

Unos minutos más tarde, el Ministerio de Seguridad, comandado por Alejandra Monteoliva, compartió el mismo comunicado. “Argentina no será refugio de colaboradores del régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro”, sumaron desde la cartera.

Maduro junto a Cilia Flores y Delcy Rodriguez FEDERICO PARRA� - AFP�

Varios funcionarios del régimen chavista salieron a repudiar los ataques de Estados Unidos. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, salió en la televisión estatal y llamó a la resistencia rodeado de militares que lo protegían. En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez habló públicamente para exigir información y una “fe de vida” sobre Maduro y su esposa. No se refirió a una eventual asunción interina.

Ayer a la noche, cuando todavía no habían ocurrido los bombardeos, la Cancillería argentina había reiterado su alerta consular donde recomendaba a los argentinos que no viajen a Venezuela. Argumentaban que se relacionaba con “la grave situación en Venezuela y las detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros”. Ahora, la gestión libertaria aplicó restricciones sobre aquellos vinculados al régimen.

En tanto, el presidente Javier Milei, uno de los principales aliados de Trump en América Latina y feroz crítico del régimen chavista, celebró el accionar de Estados Unidos. En diálogo con LN+, sostuvo que la salida de Maduro es “la caída de un dictador, de un terrorista y de un narcotraficante que quiso aferrarse al poder”.

La captura de Nicolás Maduro

Durante la madrugada se escucharon estruendos y explosiones en distintos puntos de Caracas y ciudades cercanas. Varios ciudadanos registraron con sus teléfonos los incendios y enormes columnas de humo que invadieron las inmediaciones. La mayoría parecían concentrarse en el sur y el este de la capital. Con susto y preocupación, los residentes se refugiaron en sus hogares o corrieron a los supermercados a abastecerse, considerando el enorme momento de crisis.

El silencio en las calles perduró hasta el amanecer. Los ataques fueron en puntos estratégicos, como la base aérea La Carlota, el Cuartel de la Montaña y otros objetivos como La Guaira e Higuerote. La primera explosión se reportó cerca de la 1.50 (hora local), según el equipo de CNN. Poco después el gobierno de Estados Unidos anunció que había capturado a Maduro y su esposa, los cuales fueron retirados de Venezuela en helicóptero y llevados al buque USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe Sur. Luego, serían trasladados a Nueva York para ser juzgados.

Imágenes cercanas del bombardeo, grabadas por un conductor

Cuando el sol empezó a verse en el horizonte, la noticia de la captura de Maduro y Flores llegó a los hogares venezolanos. Gritos, aplausos y silbidos se escucharon desde los balcones y ventanas de la capital. Más tarde, los ciudadanos salieron a las calles con banderas de Venezuela y Estados Unidos. Se abrazaron, lloraron de emoción, y varios conductores salieron con sus vehículos a tocar bocinazos y recorrer la ciudad.

En paralelo, la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que Maduro y su esposa fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerras y conspiración contra Estados Unidos. “Pronto enfrentarán la justicia estadounidense en suelo estadounidense”, advirtió.

President Donald Trump speaks during a news conference at Mar-a-Lago, Saturday, Jan. 3, 2026, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon)� ap - AP�

Más tarde, Trump realizó una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Florida, donde anunció que gobernarán Venezuela hasta que se pueda “hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”. No dio plazos ni nombres propios para ese traspaso. Sin embargo, aseguró que no quiere al chavismo al frente del liderazgo.

El mandatario norteamericano sostuvo que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo conversaciones con Delcy Rodríguez, quien se puso “a la orden”. Rubio aseguró que no realizarán más ataques sobre Venezuela y que Maduro fue detenido para enfrentar cargos criminales.