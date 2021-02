Alberto Fernández, antes de lanzar el Consejo Económico y Social: "No venimos a hablar de coyuntura, sino sobre cómo construir el país del futuro" Crédito: Presidencia

El presidente Alberto Fernández dialogó con LA NACION minutos antes de poner en marcha el Consejo Económico y Social, que integrarán 30 personas, entre ellos gobernadores, sindicalistas, empresarios, representantes sociales, de la comunidad científica y educativa.

"No venimos a hablar de cosas de coyuntura, venimos a hablar sobre cómo construir el país del futuro", aseguró el jefe del Estado, durante una entrevista que concedió a este medio mientras caminaba desde la Casa Rosada hasta en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde lanzará el Consejo.

El grupo impulsado por el Gobierno, que estará presidido por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, tendrá como objetivo avanzar con proyectos a mediano plazo a partir de cinco ejes.

-¿Qué representa para usted que se ponga en funcionamiento el Consejo Económico y Social?

-Una lógica de recuperar el diálogo como para pensar el futuro argentino. Yo sigo insistiendo que el diálogo es muy importante y que todos nos podamos a pensar el futuro es algo valioso.

-¿Están dadas las condiciones para que se dé ese diálogo? Se habla de "la grieta", estamos en un año electoral...

Esto no está pensado entre opositores y oficialistas

-Las condiciones las tenemos que poner nosotros. No venimos a hablar de cosas de coyuntura, venimos a hablar sobre cómo construir el país del futuro.

-¿Cuál es el principal objetivo del Consejo?

-Hay muchos porque tenés muchas urgencias en la Argentina, desde la reconstrucción total del sistema de salud hasta la reconstrucción total del sistema educativo, que ha quedado tan abandonado los últimos cuatro años, o el desarrollo de una industria 4.0, que tanta falta hace. Todo eso tenemos que hacer y es una buena oportunidad para que lo hablemos.

-¿Qué representa que no esté la oposición?

-Esto no está pensado entre opositores y oficialistas, está pensado entre gente que tiene que ver con el desarrollo del país. Hay empresarios y sindicalistas que no son oficialistas, hay gente de la ciencia y tecnología que no necesariamente es oficialista. Acá está convocada gente que puede ayudarnos a pensar este país.

