Alberto Fernández, sobre los dichos de Aníbal a Vidal: "Se equivocó feo"

En una entrevista exclusiva con LN+, Alberto Fernández, precandidato a presidente por el Frente de Todos, se refirió a los polémicos dichos del exjefe de gabinete kirchnerista Aníbal Fernández sobre la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. "No fue feliz esa idea. No fue feliz lo que dijo", señaló.

Días atrás, Aníbal Fernández había criticado la gestión de la gobernadora y, para reforzar esos cuestionamientos, sostuvo: "Antes de dejar a mis hijos con María Eugenia Vidal, por ahí se los dejo a Barreda", en referencia al odontólogo de La Plata condenado por asesinar a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra en 1992.

Alberto Fernández agregó que habló con Aníbal sobre el tema. "Se lo dije, además. Se equivocó feo. Lo hablé con él", dijo durante la entrevista con LN+. Consultado por si hizo o no una autocrítica el exfuncionario kirchnerista, Alberto Fernández afirmó: "Me parece que sí, por lo menos hablando conmigo me parece que sí".

El candidato presidencial no es primer kirchnerista en tomar distancia de los dichos de Aníbal Fernández. "La comparación con un femicida me resultó penosa", sostuvo Axel Kicillof, candidato a gobernador bonaerense. "Desde el primer día mi campaña se trata de proponer y discutir ideas y prioridades. No quiero una campaña sucia ni de agresiones. No es mi forma de hacer política", completó.

Otros fueron más directos. Ofelia Fernández, la joven precandidata a diputada porteña del kircherismo, directamente tildó de "salame" al exjefe de gabinete. "Invisibiliza dos cosas. 1. Nuestra pelea por dejar en claro quiénes nos matan y cómo nos matan. 2. Que lo que en realidad le hace la gobernadora a las mujeres es hambrearlas, endeudarlas y recortar presupuestos elementales para que podamos salir de situaciones de violencia", sostuvo.