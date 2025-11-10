Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Claudio Zuchovicki opinó sobre la reforma laboral que propone el gobierno de Milei
El presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), Claudio Zuchovicki, habló sobre la reforma laboral que propone el Gobierno de cara al 2026 y planteó la necesidad de revisar el “costo laboral en el país" y sostuvo que la discusión al respecto “evidenciará los intereses de cada funcionario que ocupa una banca en el Congreso”. Además, consideró que el próximo año será “el año de la economía real”.
Entrevistado en el programa Comunidad de Negocios, que conduce José del Rio en LN+, Zuchovicki planteó que la carga fiscal sobre los salarios genera una percepción distorsionada en los trabajadores, que tienden a responsabilizar a las empresas por los descuentos cuando, en realidad, esos montos se explican por los tributos que van al Estado. “La carga social completa en Argentina es del 80%”, dijo.
Tras el cimbronazo electoral, a Kicillof le esperan más tironeos de poder con el cristinismo
En las próximas semanas, la Legislatura bonaerense volverá a convertirse en un escenario en el que el peronismo medirá el poder de sus principales vertientes. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, intentará aprobar el presupuesto de su gestión para el próximo año y, en paralelo, entrarán en un juego de negociaciones las jefaturas de los bloques y la presidencia de la Cámara de Diputados, resortes de poder que el mandatario provincial no controla y en los que talla Cristina Kirchner, pero también Sergio Massa.
Según coinciden fuentes del oficialismo en la Cámara de Diputados provincial, el presupuesto que Kicillof presentó la semana pasada tomará estado parlamentario en los próximos días, en una sesión que se realizará el miércoles. Por falta de acuerdos internos y con la oposición, el gobernador no logró aprobar un presupuesto para este año y anhela que el del próximo sea avalado por las dos Cámaras legislativas.
Movimientos en la causa del fentanilo: la política se metió en las defensas y los dueños del laboratorio dejaron de colaborar
La causa por el fentanilo contaminado, que ya acumula más de 160 víctimas según las últimas actuaciones judiciales, sumó un giro inesperado. En las últimas dos semanas, el mapa de abogados de los principales procesados dio un vuelco: se rompió el bloque de defensa a cargo de Gastón Marano (quien representó a “Los Copitos” en la causa por el atentado contra Cristina Kirchner) y ahora intervienen, simultáneamente, abogados vinculados al kirchnerismo, al entorno del presidente Javier Milei, a una exministra nacional y al actual ministro de Justicia bonaerense.
El movimiento más reciente fue la incorporación de Roberto Rallin, quien representó a Milei en 2023 y es socio de Francisco Oneto, abogado personal del Presidente. Asumió la defensa de Javier Martín Tchukrán, director de manufactura de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, donde se produjo el fentanilo contaminado que desató la tragedia sanitaria. Rallin y Oneto comparten estudio, en el que estuvo involucrado Diego Spagnuolo, y también representaron al empresario Federico “Fred” Machado, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos.
Victoria Villarruel perdió el último contacto con la Casa Rosada tras la renuncia de Francos, aunque ahora observa a Santilli
Expulsada del Gobierno por una supuesta traición a los hermanos Javier y Karina Milei que no se cansa de desmentir, Victoria Villarruel se encuentra cada vez más aislada. Como en las historias de caballeros medievales, la presidencia del Senado es hoy una suerte de torre almenada de un castillo donde la vicepresidenta pasa sus días como una prisionera política del gobierno que ella ayudo a construir.
El aislamiento se profundizó en los últimos días con la renuncia de Guillermo Francos. En el entorno más íntimo de Villarruel reconocen que con la sorpresiva salida del ahora exjefe de Gabinete, la vicepresidenta perdió al último interlocutor que tenía en el Poder Ejecutivo.
Solo en Off | Karina cambió Shanghai por Miami y dejó en stand by el vínculo con China
Todo estaba listo y confirmado, hasta que la realidad –y las necesidades de la geopolítica– obligaron a modificar el plan de vuelo. Luego de haber confirmado su presencia durante meses, incluso por nota escrita, Karina Milei suspendió un estratégico viaje a China, previsto para esta semana, y cambió Shanghai por Miami, a donde llegó junto al presidente Javier Milei, mimado en el America Business Forum y protagonista en la cumbre de la CPAC.
Desde el Gobierno evitaron las explicaciones sobre la ausencia de “El Jefe”, reemplazada en la mega Expo-Shanghai (la más grande del mundo) por una misión institucional de la Agencia Nacional de Inversiones, organismo que encabeza el periodista Diego Sucalesca y que responde sin medias tintas a la secretaria general de la Presidencia. “Irá más adelante, en marzo”, prometieron altas fuentes oficiales.
Santilli jura el martes: los gobernadores ponen a prueba su autonomía para comprometer recursos con las provincias
CÓRDOBA.- Diego Santilli jurará el martes como ministro del Interior. Antes de asumir el cargo, ya comenzó su contacto con los gobernadores. Acompañado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió a Raúl Jalil (Catamarca) y a Ignacio Torres (Chubut) y a partir de mañana continuarán los encuentros individuales. En las provincias empiezan a poner a prueba la palabra del nuevo funcionario para cumplir lo que se compromete en las reuniones.
Pero antes, Santilli debe tomar posesión de la cartera política en forma oficial: a las 15 del martes le tomará el juramento de rigor el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada, anticiparon fuentes oficiales a LA NACION.
