Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), Claudio Zuchovicki, habló sobre la reforma laboral que propone el Gobierno de cara al 2026 y planteó la necesidad de revisar el “costo laboral en el país" y sostuvo que la discusión al respecto “evidenciará los intereses de cada funcionario que ocupa una banca en el Congreso”. Además, consideró que el próximo año será “el año de la economía real”.

Entrevistado en el programa Comunidad de Negocios, que conduce José del Rio en LN+, Zuchovicki planteó que la carga fiscal sobre los salarios genera una percepción distorsionada en los trabajadores, que tienden a responsabilizar a las empresas por los descuentos cuando, en realidad, esos montos se explican por los tributos que van al Estado. “La carga social completa en Argentina es del 80%”, dijo.