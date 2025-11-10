Jorge Macri señaló que hay “mucho existismo” y pidió al gobierno de Milei “humildad”

Jorge Macri analizó la forma en que el Gobierno asumió el respaldo que recibió el pasado 26 de octubre en las urnas. En ese sentido, el jefe de gobierno porteño señaló que percibe “mucho exitismo” y dijo que los resultados obtenidos no implican un “cheque en blanco”.

“Una elección intermedia no define todo y ya nos equivocamos muchas veces con eso en la Argentina, no nos comamos esa curva”, aseguró en diálogo con Luis Majul, por LN+, en La Cornisa.

Recordó que el peronismo perdió las elecciones intermedias en 2009, 2013, 2017 y las de este 2025, y que eso no necesariamente refleja el ánimo de la gente para una elección general.

El jefe de Gobierno sostuvo que la discusión en 2027 será otra cosa. “Está bien que LLA tenga sus candidatos y el PRO tendrá los suyos”, manifestó. Y añadió: “La Libertad Avanza no se va a comer al PRO”.

Jorge Macri tiene que negociar los fondos que la Ciudad le reclama a la Nación por el recorte que le aplicó Alberto Fernández para otorgarle a la provincia.

Por otra parte, el jefe de gobierno dijo que observa un cambio en la forma de abordar las negociaciones con los gobernadores por parte del Gobierno. En ese sentido, señaló la reunión que se llevó a cabo recientemente con los mandatarios provinciales y aseguró que el Presidente señaló su voluntad de tener presupuesto, lo que, indicó, implica tener diálogo para alcanzar consensos.

Macri también indicó que el gobierno nacional está incumpliendo un fallo de la Corte Suprema vinculado a la coparticipación. Explicó que la voluntad del gobierno porteño es que se cumpla el acuerdo alcanzado en 2024 y que sea incluido en el presupuesto 2026. “Lo he hablado con todos los diputados que integran la comisión de presupuesto y es uno de los requerimientos que tenemos”, afirmó.

Respecto a ese tema, también indicó que este martes por la mañana se reunirá con el ministro Luis Caputo y Carlos Guberman, secretario de Hacienda de esa cartera, con el objetivo de destrabar ese atraso en el pago de lo acordado. “Entiendo que los últimos meses han sido difíciles para el gobierno nacional entonces algun atraso es aceptable, pero son números muy grandes y espero que podamos destrabarlo rápidamente”, dijo. Y agregó: “Para mí, incumplir un fallo de la Corte Suprema no es un dato menor”.

