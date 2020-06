El presidente Alberto Fernández en La Rioja

"Estamos rescatando una empresa importante, no se la estamos quitando a nadie". Así se refirió Alberto Fernández hoy al caso Vicentin. El presidente habló desde La Rioja, a donde arribó este mediodía y fue recibido por el gobernador Ricardo Quintela .

El mandatario ocupó casi todo el discurso en defender su posición frente a la intervención de la cerealera. "Creo firmemente que hace falta un Estado presente, no uno que deje todo librado al mercado. Creo en la necesidad de que industrias tan importantes, como es la actividad cerealera, sigan estando en manos argentinas. Creo que esa actividad pujante del agro debemos cuidar que no se extranjerice y siga trabajando".

"Yo creo en el capitalismo, en el mejor capitalismo. En el que es más importante un gerente de producción que un gerente financiero. En ese creo, en ese voy a apostar y no voy a dejar que ninguna empresa fenezca porque no fue bien manejada o la coyuntura las puso en una condición difícil", dijo y agregó: "Nosotros no estamos para estatizar empresas. Estamos para rescatar las que nosotros consideramos centrales para el desarrollo del país. Por mucho que se queje alguno, yo creo en eso. Creo que es el Estado el que tiene que estar presente cuando empresas como esas tambalean y pueden caer en manos que no sean argentinas".

Fernández remarcó: "Creo también que el manejo de esa empresa se tiene que hacer con toda seriedad. No tiene que entrar ahí la política, debe entrar la mejor gestión empresaria y vamos a trabajar en ese sentido. Estamos rescatando una empresa importante, no se la estamos quitando a nadie. Estamos rescatando porque, si sigue así, va a dejar de existir o va a quedar en manos o capitales que no son argentinos". Luego comparó: "La historia muestra que frente a la pandemia la importancia del capital propio gestionando la economía es muy importante. Vayan y vean lo que hace Alemania y cualquier país europeo cuando rescatan una empresa. Que no nos confundan más. No es un acto heroico o una epopeya. Es un acto de racionalidad económica".

"Es un acto de necesidad económica que es el de garantizar que ese polo cerealero tan importante no se siga extranjerizando. Allí está gran parte de la producción argentina y gran parte de nuestras exportaciones y del futuro argentino. Por eso vamos a cuidarlo mucho", aseguró el presidente y remarcó: "Ese capitalismo de la especulación financiera ya lo hemos visto. Aparece un virus imperceptible al ojo humano y derrumba a consumidores, trabajadores y empresas".

Según Fernández: "Las noticias del mundo hablan de cómo sobrevivimos a la pandemia, pero no hablan de cómo caen en precio las acciones de las empresas. Ahí uno recapacita sobre cuál será el valor de las empresas".

Luego arremetió contra uno de los pilares del gobierno anterior y dijo: "Esta idea de la meritocracia de la que se habló en los últimos años es una falsa idea. Porque el más tonto de los ricos tiene más oportunidades que el más inteligente de los pobres. Esa inequidad debemos quebrarla y darles oportunidades a todos".

"Lo vamos a hacer entre todos. Por más que más que nos quieran dividir. Por más que quieran instalar que hay un gobierno de los unos y de los otros. La Argentina ya pasó mucho tiempo viviendo esa dicotomía", dijo Fernández.

"Estamos tratando de salir de la pandemia"

"Estamos tratando de salir de una pandemia que afectó a todo el mundo. Aún no hemos salido. Con mucha alegría vemos que gran parte del territorio argentino está volviendo a la nueva normalidad que nos tapa la mitad de la cara", señaló con respecto a la situación que atraviesan la Argentina y el mundo por el coronavirus.

El mandatario aseguró: "Cuando uno sale de Buenos Aires y va al interior del país ve que gran parte del país se está reactivando. La pandemia nos privó de la posibilidad de que arrancara más rápido el país. Vamos a construir la argentina asociada a los empresarios".

Fernández retomó hoy su agenda al interior del país con una visita a La Rioja y luego a Catamarca, donde recorrerá fábricas y firmará convenios de obras públicas.

Participan de la comitiva el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el secretario General de la Presidencia Julio Vitobello; y la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez.

Cuáles son las inauguraciones

En lo que respecta a obras, el La Rioja comenzarán a ejecutarse en 19 municipios, a través del programa "Argentina Hace", con una inversión estimada de $317 millones, según se informó oficialmente.

Principalmente, se trata de obras de agua y saneamiento, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, y equipamiento social, que permitirán crear empleos locales con paridad de género.

También, se licitará un nuevo proyecto de renovación urbana del Área Central y desagües pluviales en la ciudad de La Rioja por un monto estimado de $375 millones.

Por otro lado, en La Rioja se pondrán en marcha nuevas obras de agua potable y saneamiento, con una inversión de $1.609 millones para cinco localidades, incluyendo la capital provincial.

En el área de vialidad, se reactivarán las obras en la Ruta Nacional 73 así como también el mantenimiento del Paso Internacional Pircas Negras a Chile para mejorar las áreas con dificultades actuales para el tránsito.

Otras obras previstas son la reactivación de 77 kilómetros de la obra de la Ruta Nacional 76, Camino Internacional a Chile por Pircas Negras, desde Quebrada Santo Domingo a Pircas Negras, por una inversión de $1.894 millones.

A esos rubros se sumarán también obras en infraestructura sanitaria, entre ellas la finalización del hospital de Portezuelo, con una inversión de 6 millones de pesos para beneficiar a 1.800 habitantes.

Con información de la agencia Télam.