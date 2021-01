Alberto Fernández: "Hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución; no es mi idea"

El presidente Alberto Fernández volvió a descartar la posibilidad de dictar indultos a exfuncionarios condenados por corrupción, como reclaman algunos dirigentes del kirchnerismo para frenar las investigaciones judiciales. "No daré ningún indulto", repitió el jefe de Estado en diálogo con el diario Clarín.

Además, Fernández dijo que la Corte Suprema de Justicia "ha ido perdiendo calidad y confianza", pero sostuvo que no impulsará cambios en el funcionamiento del máximo tribunal ni ampliará el número de miembros, como le piden aliados en el Frente de Todos: "No tenemos posibilidad de nada de eso. Los números del Congreso no nos ayudan", admitió. "Hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución. No es mi idea. Mucho menos con un 40% de la sociedad que no está dispuesta a votarnos", completó.

La semana pasada, el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, criticó con dureza al máximo tribunal y pidió conceder un indulto a los detenidos por corrupción, que calificó de "presos políticos". "Sin el indulto, van a seguir los presos políticos. El indulto es un acto de gobierno que existe en todas las constituciones", dijo Zaffaroni.

Horas después, Fernández salió a rechazar ese planteo, pero sugirió que el mecanismo es la amnistía y que depende del Poder Legislativo. "Hice campaña diciendo que no iba a dictar indultos y lo voy a cumplir", resaltó en una entrevista con Radio Con Vos. A su vez, señaló que la figura del indulto "es una rémora monárquica que quedó en la Constitución".

Así, el Presidente derivó al Congreso, controlado por Cristina y Máximo Kirchner, la presión kirchnerista por frenar las investigaciones por corrupción. "En la Constitución Nacional aparecen limitaciones a los indultos. El Presidente puede indultar a los que han sido condenados, con lo cual no borra la condena. Si quieren indultar a gente que está procesada, no existe ese instituto; eso se llama amnistía. Y eso depende del Congreso, no depende de mí", apuntó.

"Para que haya indulto tiene que haber alguien condenado. El indulto es un perdón que da el Presidente. Y la verdad, cuando la Justicia actúa, no tengo por qué perdonar, no soy quién para perdonar", afirmó Fernández.

Por su parte, el senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos), estrecho colaborador de Cristina Kirchner, cuestionó la actuación de la Corte Suprema en el caso de Amado Boudou, condenado a más de cinco años de prisión por haberse apropiado de Ciccone Calcográfica, pero se mostró en contra de que Fernández conceda un indulto al exvicepresidente.

"Indultar es reconocer que Boudou fue bien condenado y esta es una condena absolutamente irregular", argumentó.

El domingo pasado, Fernández cuestionó la no intervención de la Corte Suprema en los casos que involucran a Cristina Kirchner y a Boudou y advirtió que en la Justicia hay que "meter mano".

