Alberto Fernández le dedicó un posteo a su hijo Francisco tras ser procesado en la causa por violencia de género

Luego de que la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento de Alberto Fernández en la causa que abrió contra él su expareja Fabiola Yañez por agresiones físicas y maltratos, el expresidente publicó una foto junto al hijo de ambos, Francisco, y le envió un saludo por Pascua.

“Sigo luchando para poder hablarte y verte. Aunque lo intenten, nunca podrán separarnos porque estás en mi alma… Felices Pascuas querido hijito. ¡Te amo!“, escribió en su cuenta de Instagram.

El posteo del exfuncionario se da solo cinco días después de que la Sala II del tribunal rechazara la apelación que Fernández hizo contra el procesamiento dictado por el juez federal Julián Ercolini, el 17 de febrero, por los delitos de amenazas coactivas y lesiones leves y graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género. También se confirmó el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de $10.000.000.

Yañez decidió instar la acción penal contra Fernández en agosto del año pasado, luego de que, en el marco de otra causa, se hicieran públicas las conversaciones en las que le contaba a la exsecretaria de Fernández, María Cantero, los maltratos que habría sufrido de su parte.

“Hoy me agarró del cuello… Y sabiendo que puedo estar embarazada me pegó una patada en la panza“, le confió a Cantero. “Me agarró del cuello, me sacudió los brazos y tengo los moretones”, le dijo más adelante, además de enviarle las fotos que la muestran con hematomas en el ojo y en la axila.

A lo largo de todo el proceso, la defensa de Fernández -en manos de la abogada Silvina Carreira- sostuvo que no existió ningún testigo presencial que pudiera dar cuenta de las agresiones, que los chats en cuestión no fueron extraídos del dispositivo original y que el moretón en el ojo se corresponde a un tratamiento estético.

En una entrevista con Radio Splendid el día siguiente al dictamen de la Cámara Federal, Fernández reafirmó su inocencia, reiteró que el golpe “nunca existió” y habló sobre la última vez que vio a su hijo, el 11 de abril pasado. “Yo esperaba viajar. Cuando fui a viajar, me mandaron un pliego de condiciones absurdo: que no puedo discutir la tenencia... Yo soy un padre responsable, no tengo ningún interés en que Francisco deje de ver a su mamá, pero me preocupa mucho que su mamá, en el estado en el que está, que hay posteos españoles que hablan de que la ven a la noche en el estado en el que está, se encuentre en manos de ella tan lejos. Le pasa algo y el nene está a 12.000 kilómetros, no tiene ningún familiar allá, hay un tema de protección del niño que a mí me preocupa", dijo.

“Yo conozco los problemas que tiene Fabiola... Me cuesta hablar de ellos porque son problemas crónicos de salud muy serios, que en gran medida explican todo esto. Cuando hago referencia muchos dicen ‘porque está enferma no le puede pegar’. Es que yo nunca le pegué. Estoy diciendo que si uno ve su enfermedad, lee la historia clínica de Ineco, eso explica muchas de las cosas que hizo y hace", dijo y remarcó: "Hablamos de una enfermedad psiquiátrica de la cual deriva una adicción, de lo que no me gusta hablar por respeto a ella, porque finalmente es la mamá de mi hijo y no quiero exponerla tanto".

En tanto, volvió a criticar al juez Ercolini y destacó a Roberto Boico, integrante de la Cámara porteña, quien votó en contra de procesarlo. Dijo que eso es una muestra de que la Justicia ya comenzó a advertir sus planteos, pese a que esa mirada quedó en minoría ante la decisión de Martín Irurzun y Eduardo Farah tomada el martes.

