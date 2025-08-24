Tras el escándalo que sacude al oficialismo por la difusión de grabaciones clandestinas—aparentemente editadas— de conversaciones privadas obtenidas de manera ilegal, que involucrarían a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y que revelarían presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, opinó y arremetió contra el Gobierno.

Axel Kicillof se refirió al escándalo de los audios y dijo: “¿Por qué echarían a Spagnuolo si son falsos?"

“Creo que no tienen mucho antecedente algo así”, planteó en diálogo con Radio 10 y reforzó: “Es obsceno. Si se prueba que es verdad, si se prueba su pertenencia, que parece estar convalidada, porque a este hombre [Diego Spagnuolo, titular de la Andis] lo echaron por los audios (…), no sé cómo se continúa después de algo tan escabroso”.

Insistió entonces con preguntarse por qué la gestión de Javier Milei resolvería echar al titular de la Andis si las grabaciones son falsas. “Lo que describe es tremendo y, además, de una magnitud que yo no recuerdo… Con tanta precisión, con tanta cercanía”, subrayó.

No obstante, previo a eso destacó que debe “ser respetuoso de las actitudes judiciales y esperar que los resultados estén convalidados”. “Sobre todo porque estamos en un contexto electoral y no quiero montarme con cosas que nos hicieron a nosotros”, marcó.

“Esto requiere por parte de la Justicia celeridad porque es de enorme gravedad. Estamos hablando de un tipo que entró no sé cuántas veces a Olivos, un amigo de Milei, con audios donde habla directamente de este sistema”, agregó y pidió “una investigación seria porque es demasiado alevoso, con bastante desprolijidad”. Para Kicillof, “si esto hubiera sido trucho no lo habría echado” a Spagnuolo.

En su opinión, quienes votaron a Milei “están viendo que el Gobierno está lleno de macrismo y de sectores de la casta”. “Otro fraude”, apuntó.

De cara a las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre, el gobernador resaltó que quienes no le dieron el visto bueno anteriormente “hay que dejarles en claro la importancia de ir a votar”. “Para no quedarnos solo en la queja y terminar con esta etapa”, argumentó.

Y agregó: “Creo que ahora estamos en condiciones de hacer una buena elección. Hay muchos que se dieron cuenta de lo que trajo Milei a Argentina. Es nada. Es mucho más lo que se llevó”. Reprochó entonces al Presidente de viajar nuevamente a Estados Unidos para juntarse con “esa secta internacional de la ultraderecha”.