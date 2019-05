Alberto Fernández, en su primer acto de campaña: "Salgamos a convocar a todos"

Crédito: Captura de pantalla

En el arranque oficial de su campaña como precandidato a presidente, Alberto Fernández se remitió a la típica frase "vamos a volver" y dijo: "Me encanta la consigna 'vamos a volver' porque nos llena de fuerza y ganas y se necesita mucha fuerza para convencer a otros argentinos. Pero, ¿para qué vamos a volver? Vamos a volver para ser mejores".

"Tenemos que sumarle el 'ser mejores' a la consigna. Alguno que sepa de jingles, ocúpese", dijo entre risas, y disparó: "La verdad que ser mejores que Macri no cuesta nada. El desafío está en ser mejores de lo que fuimos, definitivamente".

Reflexivo, Fernández dijo: "A nosotros no nos puede pasar desapercibido que perdimos tres elecciones seguidas y que hay algo que no estamos sincronizando con alguna parte de la Argentina. Tenemos que revisarlo".

El ahora compañero de fórmula de Cristina Kirchner enfatizó, entonces, en la necesidad de unirse "Quiero que demos vuelta la página que entendamos que hay que construir el país que se ha destruido, es el país nuestro, es el país de nuestros hijos y de nuestros padres", dijo, y agregó: "Saldremos a convocar a todos, olvidémonos el tiempo que cada uno tiraba para su lado, tiremos juntos. Es un futuro con Alberto, es un futuro con Cristina, es un futuro con todos".

"El Cámpora de Cristina" y "el poder" de Alberto Fernández

Además, Fernández contó que le causa gracia que le digan que es "el Cámpora de Cristina". "Es muy raro lo que pasa porque hace una semana atrás yo tenía un extraño poder que hacía que Cristina escriba libros y que se disfrace de una persona buena que no era. Me daban un poder y repentinamente ese poder desapareció y me convirtieron en un tarado obediente. La verdad que no lo entiendo".

Y siguió: "Ninguna de las dos cosas son ciertas. Nunca la convertí a Cristina en nada. Ustedes lo saben. Cristina es Cristina y nadie puede cambiarla. Y tampoco yo soy un tipo obediente, y también lo sabe Cristina, no se lo voy a explicar".

En tercera persona y bromeando con el parecido que esta forma de hablar tiene con la oratoria de Diego Maradona, Fernández explicó: "A Cristina y a Alberto les pasó lo mismo que a miles de argentinos, un día se pelearon por la política. La diferencia es que Cristina y Alberto salían en los diarios".

"Yo he recuperado una amiga y no saben lo contento que eso me pone", confesó, tras decir que Cristina maduró y también reflexionó sobre lo que ocurrió en el pasado y lo que pasa hoy en el país. "Alberto y Cristina volvieron a construir el equipo que una vez fue".

Además, Fernández contó que le da mucha tranquilidad que ella lo apoye y agregó que quien pretenda que no escuche a Cristina "está loco". "Es el centro político de la Argentina", describió, ante los aplausos de los presentes. "Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y empezar a convocar a todos. La Argentina que se viene necesita de todos".

"Si no hubiera venido el Fondo Monetario 'a socorrernos', estaríamos en default hoy"

Según señaló 'técnicamente la Argentina está en default". "Si no hubiera venido el Fondo Monetario 'a socorrernos', estaríamos en default hoy", explicó. Para él, la situación es hoy más compleja que la que había en 2003 porque la inflación, el déficit fiscal y la deuda con el Fondo Monetario Internacional son mayores a las que había en ese entonces.

"Cuando nosotros llegamos en 2003, justo es reconocer que Duhalde había levantado el incendio. Nosotros teníamos que levantar una nueva Argentina sobre las cenizas pero alguien se había ocupado de apagar el incendio. Esto no es poca cosa, esto es muy importancia y la historia tiene que reconocérselo a Duhalde", dijo, y destacó: "Esa reconstrucción difícilmente se hubiera podido hacer sin Néstor".

"Este no es el punto final de nuestras vidas. Hemos tocado fondo, tal vez ha llegado el momento de que empecemos a mejorar, a construir y a salir", sostuvo a continuación. Tal como enfatizó, "con el Fondo las posibilidades de negociación no existen, son muy bajas", por lo que hay que "ingeniársela": "El país asumió un compromiso que vamos a tener que cumplir. El ingenio nos obliga a buscar el modo. Nuestro espíritu es cumplir".

"A este problema yo ya entré y salí. Sé que calles hay que transitar para salir de este problema. Lo saben todos los que estuvieron conmigo en esos años porque todos tuvieron que hacer su aporte para ayudarnos a salir de ese problema", dijo.