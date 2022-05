Alberto Fernández volvió a usar el lenguaje inclusivo y agradeció a “cada argentine” que se censó

El presidente Alberto Fernández volvió a utilizar el llamado “lenguaje inclusivo” para agradecer a quienes participaron del censo que se realizó ayer en todo el país. “Es la primera vez que el Estado argentino pregunta sobre la identidad de género de cada argentino, de cada argentina, de cada argentine” , dijo anoche el mandatario, al tomar la palabra una vez finalizada la jornada.

En ese sentido, Fernández calificó el hecho como un “paso enorme” y ponderó “la evolución de una sociedad que hace diez años no reconocía derechos que hoy reconoce”. “Hoy sabemos a cuántos llegan esos derechos”, remató, acompañado por el titular del Indec, Marco Lavagna, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Alberto hablando del censo

No es la primera vez que el Presidente utiliza el lenguaje inclusivo. El año pasado, tras haber anunciado la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias, Fernández señaló que al Estado “no debería importarle el sexo de sus ciudadanos” y reparó en la importancia del lenguaje inclusivo. “Si uno no habla del todes el que es tode no se siente interpelado”, indicó.

“Entre lo ideal y lo posible vayamos por lo posible porque estamos cada día más cerca de lo ideal. Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible. El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente”, expresó en aquella oportunidad, durante un acto en el Museo del Bicentenario.

Presentación del DNI no binario

“Hay otras identidades además de la de hombre y mujer, y deben ser respetadas”, destacó el mandatario al reivindicar que existen “mil modos de amar y ser amado y ser feliz”.

En relación a ello respaldó el uso del lenguaje inclusivo y recordó los comienzos de cuando se instaló en el país el debate por su implementación. “”Si uno no habla del todes el que es tode no se siente interpelado”, resaltó el Presidente. Y cuestionó: “Cuando se dice todos, se sienten interpelados los hombres; cuando se dice todas, las mujeres, ¿y el resto? ¿Cómo los convocamos? ¿Cómo les hablamos? Les decimos todes”.