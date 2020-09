El presidente aclaró sus dichos en San Juan y hoy sostuvo que "desvalorizar el mérito sería una locura" Crédito: Presidencia

Luego de la polémica que generó la frase que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo en San Juan, en cuanto a que "lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito", el mismo primer mandatario se encargó de aclararlo en distintas intervenciones. "No es que creo que el mérito no sirve, lo que digo es que quiero hacer una Argentina donde todos tengamos las mismas posibilidades de desarrollarnos, porque no las tenemos", expresó hoy en una entrevista con Código Sily, en FM Pop, durante la que también abordó otros temas, como la pandemia, la economía y la relación con los medios.

Durante la charla, Fernández aclaró que "desvalorizar el mérito sería una locura" e insistió en que la "idea de la meritocracia" es cierta si "todos tenemos las mismas condiciones". A su vez, refirió que "en la Argentina nos obligan a discutir cosas obvias", ya que "es obvio" que en el país "no todos tienen la misma posibilidad de desarrollo y que, en esas condiciones, el mérito tiene un poder relativo".

Sobre ello, añadió: "Cuando uno dice estas cosas salta el tonto que dice 'quiere igualar para abajo', 'quiere que seamos Venezuela'. Yo quiero una sociedad como la sueca, la finlandesa, la noruega; en esas sociedades sí hay condiciones de desarrollo igualitarias, porque el Estado está muy presente, tratando de igualar donde el mercado no iguala".

La economía del país

El Presidente también se refirió a los números de la Argentina y aseveró: "Este no es el final de nuestra política, son un conjunto medidas que tenemos que tomar en la transición hasta que la economía se tranquilice, se ordene y vuelva a crecer". Fernández refirió que "en eso estamos muy encaminados" y sostuvo: "Más allá de toda la campaña que hicieron hace días de la desconfianza, de las empresas que se van, de las empresas que no invierten, la verdad que no sé qué me pasa pero todos los días empresarios me vienen a decir que están invirtiendo en la Argentina".

El primer mandatario aseguró que a esos industriales les van a otorgar la ayuda y "la tranquilidad que merecen", aunque sostuvo: "Lo que no va a pasar es, como pasó en otros tiempos, en los que se premiaba a los que compraban dólares y los fugaban del país y después les permitían blanquearlos, con esa Argentina no tengo nada que ver".

La relación con los medios de comunicación

Durante la entrevista con Coco Sily, Fernández sostuvo que no tiene "ninguna vocación de revivir conflictos que hubo alguna vez entre el gobierno y los medios", tras mencionar la existencia de "noticias falsas e interpretadas al antojo de cada uno". El Presidente indicó: "Por mí que los medios escriban y digan lo que quieran, mi preocupación es la gente y voy a seguir laburando por la gente, aunque algunos medios sientan que estoy haciendo cosas contra ellos".

En esa sintonía explicó también su relación con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras el pasaje de fondos desde la Ciudad hacia territorio bonaerense, y luego de que el gobierno nacional enviase un proyecto al Congreso para establecer por ley esa medida. "Hoy me levanto y veo 'Fernández profundiza el conflicto con Larreta y busca quitarle más fondos'. Ayer estuve hablando con Rodríguez Larreta, lo que estamos haciendo es lo que nunca se hizo, hacer por una ley lo que no se debe hacer por decreto, lo que le estamos dando a la Ciudad es certeza. En vez de entender que le estoy dando certezas a la ciudad de Buenos Aires dicen que les estoy quitando más fondos, yo no lo puedo entender, cómo interpretan semejante cosa".

La pandemia en la Argentina

En plena expansión de coronavirus en el territorio nacional y a la espera del anuncio que prolongará las restricciones por tres semanas, el Presidente sostuvo que su mayor preocupación es la salud de los argentinos. "Hay quienes piensan que la pandemia es una circunstancia que ha llegado al mundo y que va a matar a determinada cantidad de gente y que hay que resignarse a ese resultado, yo no me resigno a eso. Frente a la realidad de la pandemia lo que más me importa es cuidar la salud de la gente, lo otro todo se puede recuperar", dijo.

El primer mandatario aseguró que seguirá en esa línea y añadió: "Hasta acá nadie me trajo la solución y la solución que me traen es que se contagien y se mueran los que tengan que morirse. Eso es el macrismo. La misma voluntad de preservar la vida de la gente la tenemos todos los que tenemos la responsabilidad de gobernar, por eso me duele cuando tratan de sembrar diferencias entre nosotros, tenemos otras diferencias, pero no precisamente esa".

La pandemia, según lo expresado por Fernández, no es un problema de la Argentina, sino de todo el mundo, aunque en el país entendió que existen otras problemáticas. "Tenemos 40% de argentinos sumidos en la pobreza y eso debe ser nuestra prioridad, debemos ayudarlos rápidamente a salir de ese lugar. Para eso hay que lograr que se invierta, que se produzca y se dé trabajo. Esos son los objetivos nuestros: producir y dar trabajo", explicó.

La vacuna de Oxford

En relación con el momento en que Oxford y AstraZeneca pausaron los estudios de la vacuna contra el coronavirus por la reacción adversa en un voluntario, el primer mandatario dijo: "A esa suspensión la mostraron como un acto de improvisación y fue una cosa que a todos los sistemas donde están probando vacunas les ocurre". Además, indicó que quisieron achacarle que su administración estaba involucrada en un "proyecto por improvisación" y aclaró: "Es Oxford, Astrazeneca, Fundación Slim, el gobierno de México... No estamos improvisando, ni mucho menos".

A pesar de la producción local, el Presidente aseguró que en su gestión están "atentos a todas las vacunas que se están desarrollando" y que, quieren comprársela al primero que la logre introducir al mercado, para así suministrarla primero "a las fuerzas de seguridad y al personal de salud" y, después, "a la población de riesgo".

Los dichos de Eduardo Duhalde

Fernández también tuvo tiempo para referirse a los dichos de Eduardo Duhalde en cuanto a que en la Argentina habría posibilidades de un golpe de estado y refirió que "no hay que darle importancia" y que "él es un hombre grande y no midió lo que estaba diciendo". Además, sostuvo: "Uno de los grandes problemas de la política argentina es entender cuando el tiempo ha pasado para uno, porque para poder estar presente se dice un disparate. A veces uno para estar presente recurre a ese tipo de análisis".

