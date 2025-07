Alesia Abaigar habló por primera vez tras su detención por el ataque a la casa de Espert

La funcionaria bonaerense Alesia Abaigar, acusada de estar implicada en el ataque al domicilio del diputado José Luis Espert, rompió el silencio tras su detención.

Abaigar ya fue liberada y afirma no saber de qué se la acusa. Todavía tiene puesta la tobillera electrónica que usó durante su detención domiciliaria. “Fue un calvario y lo pasé con mi cuerpo y psiquismo. Fue duro”, señaló en declaraciones a Radio PERFIL.

Ayer la Cámara Federal de San Martín revirtió la decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que el viernes pasado había ordenado que Abaigar abandonara la cárcel de Ezeiza y cumpliera prisión domiciliaria por razones de salud, pero había negado su excarcelación. La funcionaria del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires llevaba doce días detenida por haber arrojado estiércol frente a la casa de Espert.

Tras la orden de la Cámara de San Martín, la jueza fijó una caución real de $30 millones para hacer efectiva su liberación, junto con otras pautas de conducta.

La jueza Sandra Arroyo Salgado Nicolás Suárez

Sin embargo, Abaigar afirmó desconocer los motivos detrás de su aprehensión y desde el kirchnerismo denunciaron arbitrariedades en su detención y la de otros cuatro militantes, incluida la concejal y mano derecha de Mayra Mendoza, Eva Mieri.

“Estaba saliendo de mi casa al trabajo cuando me interceptó un oficial de la Policía Federal con dos patrulleros y alrededor de seis oficiales, que ingresaron a mi casa con una orden de allanamiento de la jueza Arroyo Salgado. Empezaron a buscar panfletos, prendas de ropa específica. Buscaban un pasacalles, pero no encontraron nada de eso”, señaló.

El ataque a la casa de Espert ocurrió el pasado 17 de junio cuando un grupo de siete personas, con sus rostros cubiertos con pasamontañas y guantes en las manos, colgó un pasacalle en la reja de la propiedad que decía: “Acá vive la mierda de Espert”. Antes de retirarse, arrojaron 51 volantes. “Espert sos una mierda, con CFK no se jode”, decían. Después esparcieron bosta de caballo frente a la residencia.

José Luis Espert denunció actos de vandalismo en su domicilio

Los involucrados utilizaron dos vehículos, una camioneta Chevrolet de una empresa pero cedida a la Municipalidad de Quilmes, y un Renault Clio, propiedad de Abaigar. Tras el ataque fueron detenido la funcionaria, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes.

“Revisaron mi casa, chequeando. Encontraron un póster de Evita, el libro Sinceramente de Cristina [Kirchner] e iban poniendo las cosas que sospechaban que podían secuestrar. Les dije que iban a encontrar muchas cosas de militante política porque lo soy hace años. Un vecino [que estaba de testigo] interrumpió y dijo que nunca en la vida vio algo así y que no sabía que era un delito ser un militante en este país“, aseguró Abaigar sobre su detención. La funcionaria denunció que pasó 30 horas incomunicada.

Su madre, Eva Teresa Pietravallo, también fue detenida y liberada horas después. “Ni siquiera me dejaron tener contacto con mi mamá para tranquilizarla un poco. Pasamos la noche del miércoles con mucho frío, no estaban las condiciones para que pase la noche nadie. Estuvimos en una oficina cada una, separadas todo el tiempo”, relató.

Abaigar comentó que su madre fue esposada para llevarla al juzgado a declarar: “Una mujer de 70 años que ni siquiera es militante...”.

La defensa de la funcionaria pidió su excarcelación, que en principio fue denegada. Aun así, más tarde se le permitió la prisión domiciliaria cuando la defensa presentó un escrito informando que Abaigar tenía una enfermedad pulmonar.

“Vi a mi vieja angustiada, sin muda de ropa ni elementos de higiene. Nuestros allegados nos traían comida para pasar la noche”, contó, y agregó: “Yo no sé nada de las pruebas que tienen contra mí. Solo los hechos que vi en la televisión”.

La estadía en un penal de Ezeiza representó un problema para la salud de Abaigar. “Le hizo mucho daño a mi estado de salud. Se lo conté a la jueza en primera persona, fue un momento muy incómodo. Esto fue un calvario, pero es algo con lo que pude lidiar. Lo que tiene que ver con mi salud fue mucho peor. Me sensibilicé en ese momento, es un tema del que me cuesta hablar porque tengo el diagnóstico hace no mucho tiempo, además de una cirugía muy grande que atravesé el año pasado. Me hizo un acting, me acercó chocolates y carilinas. Muy buena actriz", ironizó sobre Arroyo Salgado.

Abaigar aseguró que todavía tenía la tobillera puesta de cuando le otorgaron la prisión domiciliaria. La funcionaria denunció que su detención fue un “show mediático”.

José Luis Espert

“Cuando me trasladan del juzgado de San Isidro a la unidad 28, me meten en el patrullero con la cabeza tapada con una campera y esposada con las manos para atrás. Hicimos 15 cuadras y ahí escucho que llama la jefa de la Policía y dice ‘vuelvan, filmen todo de nuevo, saquen las fotos de nuevo, el juzgado quiere que sea con la cara’”, señaló.

Según Abaigar, tras el llamado, volvieron a San Isidro para bajarla del patrullero con la cabeza destapada y repetir la secuencia, una escena que se repitió tres veces porque “no les quedaba bien la foto y el video por orden de la jueza”.

“Entendí el sentido, están haciendo un show mediático para llenar la pantalla. Porque como mucho esto podría haber sido una contravención. No es un atentado. En todo caso es un escrache, está dirigido a una persona”, reclamó.

Abaigar habló de lo que sufrió durante su detención: “Lo pasé con mi cuerpo y psiquismo. El daño que le hicieron a mi madre estando ahí no es gratuito y me lleva a la memoria colectiva de las épocas más oscuras de nuestro país”.

“Espero que esto siente un precedente de que no nos vamos a quedar quietas, que el peso de la ley tiene que ser en justa medida sus acciones. Lo que viví estos días fue desmedido”, concluyó. En ningún momento de la entrevista los periodistas le preguntaron si participó o no del ataque a la casa de Espert.