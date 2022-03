Amalia Granata dijo que no dejaría que su hija aborte en caso de violación: “La acompañaré desde el amor de madre”

La diputada provincial por Santa Fe Amalia Granata se volvió a mostrar en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Consultada por una hipotética violación a su hija y un posible aborto, dijo: “En el momento que ocurra la acompañaré desde el amor de madre y desde las herramientas que tenga”.

En diálogo con FM Milenium, la legisladora explicó las razones que la llevarían a prohibirle a su hija, hasta la mayoría de edad, interrumpir una gestación, sin importar el contexto de la gestación. “Mi función como madre es que ella entienda que hay una vida dentro de su vientre y esa vida, ella al decidir abortar lo va a matar y es su hijo”, sostuvo.

“Ya dije que es una vida igual. Yo no puedo discriminar entre una vida de una violación y una vida de una relación llamada consentida. Porque es una vida igual. Me parece que es un horror”, planteó Granata.

Para ejemplificar, citó el caso de su familia: “Yo tengo una hija mujer de 14 años y estoy en una etapa de que no duermo porque empezó con las salidas. Hasta que no llega estoy con taquicardia, tengo el buscador. Tengo pánico de que esta niña entró en la adolescencia y yo la paso mal”.

Amalia Granata dijo que no le permitiría a su hija abortar en caso de violación Archivo

En ese sentido, se refirió a una posible situación de violación y aseguró que no podría estar a favor del aborto tampoco en este tipo de casos: “¿Vos pensás que yo no pienso que si a mi hija le pasara algo así qué haría yo? No hablo desde un discurso de frialdad. Me pongo en la posición de una nena víctima de ocho años. Pero para mí es una vida igual. Trataría de buscar todas las herramientas psicológicas de contención, de lo que sea”.

Y continuó: “Hay dos vidas. No la estoy obligando a parir. Ya cuando está embarazada ya hay otra vida en ese vientre. A mí me parece espantoso y lo pienso todo el tiempo si le pasaría a mi hija. Le diría que tiene que parir igual y la acompañaría en ese proceso horroroso”.

Respecto a las diferencias que tiene con el feminismo en general y con el colectivo de actrices argentinas, Granata dijo: “Yo no considero tener un discurso de odio. Si ves mis redes son mensajes de odio hacia mi persona, mis hijos, mi trabajo”. Y agregó: “Si yo voy al Inadi no me toman la denuncia porque no pienso como ellos”.

Sobre su trabajo como legisladora, detalló: “Yo voté en contra dentro del presupuesto, de los tratamientos de hormonización y en contra de las pastillas de Misoprostol. Voté en contra de las pastillas para aborto y para mí no es prioridad los subsidios a los trans, pero no tiene que ver con que los odio. Está muy lejos de mi persona ser transfóbica. Lo de que los trans tienen que ir a trabajar lo hago desde el lado de los subsidios. Votando el subsidio no los ayudo a los trans, el subsidio es un sistema siniestro que ha inventado el kirchnerismo y los excluye del sistema”.

En esa línea, señaló que considera que “el kirchnerismo necesita tener gente subsidiada para que los sigan votando”. Y siguió: “La mayoría de la gente que va a las marchas es víctima de quien nos gobierna. Van porque los llevan, no tienen ni idea por qué están ahí, les pagan por estar ahí”.

“Lamenté votar en contra de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), pero me hubiera gustado que incorporen cosas que no está de gente que piensa distinto. Fue solo un sector el que realizó la ley”, cuestionó.