Florencia de la V aseguró que Amalia Granata y Carmen Barbieri promueven discursos de odio contra la comunidad trans

En su ciclo de Ciudad Magazine, Carmen Barbieri entrevistó esta semana a Amalia Granata. Durante la charla, la diputada provincial de Santa Fe disparó contra las personas trans con fuertes dichos y cuestionó los derechos conquistados por el colectivo. Florencia de la V no dejó pasar el hecho y hoy, durante la primera parte de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, se dedicó no solo a contar su realidad y la de su colectivo sino que, además, le respondió con especial énfasis a la funcionaria pública.

”¿Tienen más privilegios por ser mujer? ¿Tienen otro tipo de derechos que un hombre no tenga? ¿O por ser trans tienen un privilegio y otros derechos? Ante la ley somos todos iguales”, había dicho Granata durante la entrevista con Barbieri.

“El Ministerio de la Mujer y Diversidad de Género está en la lucha a favor de las mujeres y de los trans (sic). Me pasa también en la Legislatura. Meten más proyectos para darle más derechos a los trans. O porque son trans piden viviendas gratis. Y hay que pagarles desde el Estado el tratamiento de hormonización”, agregó luego durante la charla en la que Barbieri se dedicó a asentir, algo que luego intentó corregir con un descargo y pedido de disculpas en sus redes social.

Luego de repasar esa nota, De la V no se mostró sorprendida por la postura de Granata y explicó que se trata de un discurso de odio porque estigmatiza a un grupo de personas. “En este caso me parece que lo interesante es poder comprender y poder hablar de una problemática social que viene de hace muchísimos años”, analizó. Luego, contó que cuando se habla de “privilegios” en relación con las personas trans y a la Ley de Cupo o a los subsidios, es no tener en cuenta que ese colectivo tiene un promedio de vida de 35 años cuando el del resto de la población es de casi 80.

Más adelante, la conductora disparó con todo contra la clase política. A partir del comentario de Granata sobre por qué se destinan fondos a las trans y no a los chicos con hambre, Florencia fue lapidaria. “Se rasgan las vestiduras y hablan del hambre de las criaturas, y obviamente todos pensamos en eso. Entonces, ¿cómo puede ser que sean mucho más caros los alimentos en el conurbano que en la Capital? ¿quién controla eso? ¿Quién controla a los empresarios alimenticios que manejan todo? ¿Por qué la gente que no tiene para comer sigue pagando la leche como nosotros, con IVA?”, se preguntó.

Luego, De la V interpeló mirando a cámara a quienes ocupan una banca en el Congreso: “¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué le quieren sacar los derechos conquistados hace menos de cinco años a un colectivo que ha sufrido tanto? Porque no les conviene hablar de eso, porque los grandes empresarios son los que ponen la torta y los bancan a ustedes, todos unos parásitos que están metidos ahí en el Congreso que dan vergüenza”. También explicó que hay funcionarios que tienen hasta 14 asesores y que en ese caso no les preocupa el presupuesto.

Sobre el discurso de Granata, aseguró que lo único que hacen es seguir dividiendo y aumentando la discriminación y que la realidad laboral de las trans no es como ella la explica. “No tenemos posibilidades de hacer otra cosa. No nos toman. Que exista una ley de cupo laboral trans no quiere decir que haya trabajo. Que nos tomen”.

Un panorama sobre el colectivo

La conductora hizo referencia también a la realidad del colectivo trans y las problemáticas que lo atraviesa: la mayoría sufre la expulsión temprana del hogar; el 80 por ciento no termina el secundario ; por su imagen les resulta muy difícil sino imposible conseguir trabajo; son discriminadas, les cuesta alquilar o les cobran el doble y también tienen problemas para acceder al sistema de salud. “No hay estadísticas porque claramente no formamos parte de esta sociedad. A nosotras nos cazaban”, explicó en relación con lo que sucedía con las trans cuando se prostituían en la Panamericana en la época de los edictos y la policía las “atravesaba con sus patrulleros”.

Amalia Granata, cuestionada por De la V

Para concientizar sobre el tema, invitó a la gente a que piense con cuántas personas trans se cruza en el día en un puesto de trabajo. “No existimos. No formamos parte de la sociedad” , aclaró. “No tenemos acceso al trabajo por nuestra imagen”, sentenció, y contó que ante la falta de oportunidades la única salida para las trans fue la prostitución. “Casi el 90 por ciento de las mujeres trans se prostituyen”, graficó.

Luego de poner en contexto la realidad del colectivo, Florencia habló de la poca empatía de Granata, una persona que ocupa un cargo público y que “sobre todo debería tener la responsabilidad de informarse antes de hablar”. En ese sentido, aclaró que todos los derechos ganados fueron por salir a la calle a luchar y que pese a haber logrado la ampliación de derechos con la Ley de Identidad de género, el resultado no fue lo que esperaban. “Pensamos que íbamos a conseguir trabajo pero eso es algo que no pasó. Que no sucede”, reveló. “¿Por qué existió la ley del Cupo Laboral Trans?”, se preguntó luego. “Porque si el Estado no se pone en marcha para que podamos trabajar nuestro colectivo va a seguir siendo vulnerado”, explicó.

“No me sorprende lo de Granata y no me sorprende lo de Carmen [Barbieri] porque creo que hay muchas personas que tienen un pensamiento de la boca para afuera pero claramente cuando suceden este tipo de cosas muestran la hilacha”, disparó. “El Estado no nos está haciendo un favor, el Estado lo que está haciendo por primera vez en más de 40 años es una reparación histórica a un colectivo que fue negado, invisibilizado y casi terminado por esta sociedad violenta y patriarcal”.