Andrés Larroque, contra Emilio Pérsico: dijo que tiene un “tema psicológico” con Cristina Kirchner y que presionó para tensar la relación con Alberto Fernández

El ministro de Desarrollo bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés “El Cuervo” Larroque, cruzó hoy al dirigente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Emilio Pérsico, quien esta semana se manifestó contrario a la postura de la vicepresidenta Cristina Kirchner con relación a la administración de los planes sociales. En declaraciones radiales, el funcionario de Axel Kicillof consideró que el último tiene un “tema psicológico” con la exmandataria y lo acusó de presionar para tensar la relación con el presidente Alberto Fernández.

Al analizar la situación de los planes estatales en AM 750, Larroque relativizó el rol que tienen las organizaciones sociales en la representación de sus beneficiarios y realzó en ese sentido al peronismo. “Los sectores humildes no votan a Pérsico. La mayor garantía que tienen es a través de un proyecto nacional y popular, y la persona que representa eso es Cristina”, sostuvo y agregó: “No nos confundamos, la representación de las mayorías populares en la Argentina no es Emilio Pérsico”.

Tras ello, denunció: “Lamentablemente Emilio Pérsico es la persona que más influyó para poner a Alberto en tensión con Cristina. Lo tengo que decir con toda claridad y no eximo de responsabilidad al Presidente en este error garrafal que cometió respecto a cuál debe ser la orientación política del Frente de Todos (FdT) y del Gobierno. Él estuvo operando y confundiéndolo y se lo dije al Presidente”.

Después, volvió a referirse a la posición expresada por Pérsico respecto de la administración de los planes sociales tras la alocución de la vicepresidente en el plenario de la CTA, cuando el funcionario nacional la acusó de desconocer la labor de dichos grupos y sostuvo: “Molesta mucho que las organizaciones sociales hagamos política”.

“En el discurso del otro día, Cristina habló cinco minutos de las políticas sociales, pero el resto del discurso estos señores lo obviaron”, lanzó Larroque, quien esta semana ya había cuestionado a las organizaciones sociales al afirmar que “acordaron un ajuste” con el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán.

Y continuó: “A mí me hubiera gustado que Pérsico, [Fernando] “Chino” Navarro y compañía se hicieran cargo de todo el resto del discurso, pero ellos juegan a las escondidas, como trataron de ponerlo a [Daniel] Scioli en tensión con Cristina, como hicieron con [Florencio] Randazzo y como lo siguen haciendo ahora. Inclusive creo que hay un tema psicológico del propio Pérsico que tiene que ver con menospreciar la figura de Cristina en función de lo que él entiende como referentes de la generación de los 70″.

Ante la consulta sobre el vínculo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner con miras al resto del mandato, dijo: “Todo es solucionable. Me parece que en las últimas semanas hubo gestualidades e intentos. No alcanza, pero hay que seguir trabajando, porque no es un problema personal entre ambos, sino de la República Argentina y hay que poderlo resolver”.

Por último, dividió las posiciones políticas de ambos funcionarios en el marco del peronismo. “Hay una mirada que pone el acento en la justicia social y en las transformaciones de fondo y otra más moderada. Alberto, si querés, expresa esa mirada más moderada, pero la historia también nos dice que esas perspectivas nunca terminaron funcionando”, advirtió.