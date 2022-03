Aníbal Fernández surge como el vocero del contraataque albertista a La Cámpora

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consolida su papel de contragolpeador del albertismo ante los dardos que llegan desde La Cámpora, particularmente en la voz del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque. volvió anoche a responderle cuando el secretario general planteó que en el Frente de Todos hay una “autoproscripción” del kirchnerismo y remarcó que “el Presidente es el que tiene la última palabra”. Si bien compartió el comienzo de la estrategia de respuesta con la portavoz oficial, Gabriela Cerruti, con el correr de los días y el aumento de la tensión con la agrupación que lidera Máximo Kirchner, fue el titular de la cartera de Seguridad el que se erigió en vocero central del Gobierno.

Fernández se reivindicó kirchnerista en su última respuesta a Larroque. “¿Solamente son kirchneristas los que piensan como ellos?” , dijo en referencia a La Cámpora.

El fin de semana, tras el reproche de Larroque al “silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta”, el ministro de Seguridad le respondió en tándem con Cerruti. “ Querido Cuervo, te aturde el silencio y la parsimonia del Gobierno ante el ataque a las oficinas de Cristina pero, ¿sabés una cosa? No es así . Ante la agresión, el Presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición”, escribió el sábado en su cuenta de Twitter, en una serie de mensajes en la que también señaló que había diseñado una custodia policial de civil para la vicepresidenta, sin que ella lo supiera.

Querido Cuervo, “te aturde el silencio y la parsimonia” del gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina pero ¿sabes una cosa? No es así. Ante la agresión, el Presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición (sigue) — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) March 12, 2022

“Que nadie dude. El Presidente y todo el gobierno nacional desprecian y repudian la violencia y esperan que la Justicia identifique, juzgue y castigue a los responsables de semejante hecho”, fue la respuesta de Cerruti.

Pasada esa primera reacción compartida con la portavoz, Aníbal Fernández concentró el contragolpe a cada ataque camporista, siempre con Larroque como vocero de la agrupación. Además, el ministro de Seguridad está detrás de la búsqueda y de la identificación de los agresores, según informaron desde su entorno a LA NACION.

Piedrazos al Congreso los investigadores no tienen pruebas de que el blanco fuera Cristina

Previamente al mensaje de Larroque sobre la proscripción del kirchnerismo, el ministro de Seguridad se mostró en sintonía con la vicepresidenta, que difundió videos del momento del ataque con piedras al Congreso para reforzar su tesis de que se trató de un hecho dirigido contra ella. “Se marcó primero la oficina para que, después, el grupo grande se dedicara a cualquier cosa y el grupo chiquito, específicamente a agredir la oficina de Cristina. No tengo dudas, estoy convencido de eso”, señaló el ex jefe de Gabinete a Radio La Red.

Larroque, secretario general de La Cámpora y hombre de confianza de Máximo Kirchner, no mermó en sus críticas. “Estamos viviendo un momento de peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza”, dijo el ministro provincial ayer a la radio AM 750, y subrayó: “Opina un kirchnerista, es un drama y se rompe la unidad; alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada y no ocurre nada”.

Otra vez fue el ministro de Seguridad el que recogió el guante y contestó desde el Gobierno. “ El Presidente es el que tiene la última palabra . Y si tiene la última palabra, cuando llega el momento que no queda más tiempo, cuando llegamos al alambrado, hay que tomar una decisión. ¿Y quién la toma? La toma el Presidente”, dijo Fernández en la misma radio en la que Larroque habló de proscripción del kirchnerismo.

“ Yo no estoy de acuerdo con que no se acuerde con el Fondo. Y a mí no me van a decir que no saben que soy kirchnerista. ¿O solamente son kirchneristas los que piensen como ellos? ”, reprochó Fernández. El ministro desea que en la sesión del Senado para tratar el acuerdo con el FMI se disponga un vallado en el Congreso, medida que no se tomó el jueves, cuando la Cámara de Diputados sesionó hasta la madrugada del viernes para darle media sanción al entendimiento. El gobierno porteño anunció que colocará vallas, pero aseguró que el Gobierno ordena no colocarlas.

Fernández asumió como jugador central del juego dialéctico en la interna oficialista. Eventualmente, compartió ese rol con Cerruti; con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y con el asesor presidencial Alejandro Grimson.