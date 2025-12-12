Con aliados, el oficialismo busca asegurarse la mayoría en la Comisión de Presupuesto

La Cámara de Diputados enciende sus motores para arrancar, la semana próxima, con las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo hasta fin de mes. Con la agenda focalizada en la sanción del presupuesto 2026, el primer paso se dará este lunes con la conformación de las primeras cinco comisiones, donde el oficialismo hará valer su condición de primera minoría para garantizarse la mayor cantidad de representantes libertarios, además de las respectivas presidencias.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, la más importante de la Cámara baja, continuará bajo la presidencia de Bertie Benegas Lynch. El presidente del cuerpo, Martín Menem, a quien se le delegó la facultad para el armado de las comisiones resolvió, tras mantener reuniones con los referentes de los distintos bloques, que de los 49 miembros que integran la Comisión de Presupuesto, 20 corresponderán a la bancada de La Libertad Avanza.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. 05/12/2025. Hernan Zenteno - La Nacion

Los 29 miembros restantes se repartirán entre los bloques e interbloques de la oposición de manera proporcional al número de sus integrantes. Unión por la Patria, segunda minoría del cuerpo, tendrá 18 sillas. El problema se genera con la tercera fuerza: tanto el interbloque de Provincias Unidas como el que conforman Pro y la UCR reúnen 22 miembros cada uno.

En este caso Menem resolvió a favor de este último (que aún no tiene nombre) en un guiño hacia sus históricos aliados. Tendrán cuatro sillas, mientras que a Provincias Unidas se les asignó tres.

“El cordobés Juan Schiaretti todavía no prestó juramento por lo que, formalmente, Provincias Unidas tiene un integrante menos. Hoy son 21”, justifican en el oficialismo. El exgobernador cordobés, en efecto, se sometió la semana pasada a una intervención quirúrgica que le impidió asumir formalmente como diputado. Recién lo haría el año próximo.

El resto de los lugares se repartirán entre los bloques más pequeños aunque Menem priorizará a los gobernadores aliados. En efecto, habrá una silla para el bloque Elijo Catamarca, que responde al gobernador Raúl Jalil; el mandatario provincial fue clave para que el oficialismo se asegurara la primera minoría del cuerpo tras retirar a tres de sus diputados de Unión por la Patria.

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y representantes de Rolando “Rolo” Figueroa (Neuquén) están dispuestos a crear una bancada federal. Y podría haber una definición esta tarde. Quiénes estarán en el encuentro Ricardo Pristupluk

Otro lugar será para los tucumanos del bloque Independencia, que lleva el sello del gobernador Osvaldo Jaldo, otro aliado al que el Gobierno acaba de beneficiar con una suculenta partida de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También el gobernador Marcelo Orrego y su bloque Producción y Trabajo tienen asegurada una silla.

Lo cierto es que, con ayuda de estos gobernadores y del interbloque que integran Pro y la UCR, el oficialismo estaría en condiciones de reunir la mitad más uno de los votos dentro de la Comisión de Presupuesto para imponer sus dictámenes y neutralizar, así, a la oposición más dura.

Desde la izquierda, los diputados Romina Del Plá y Néstor Pitrola cuestionaron el manejo, a su juicio arbitrario, de Menem. Esta bancada, con cuatro miembros, fue excluida de la Comisión de Presupuesto. “El procedimiento de las autoridades de la cámara es completamente irregular. Pretenden repartirse las comisiones entre los bloques que votan a favor del gobierno, excluyendo las voces disidentes como la del Frente de Izquierda”, reprocharon.

Semana clave

Con esta nueva correlación de fuerzas, los libertarios buscarán este martes despachar los primeros dictámenes en estas sesiones extraordinarias. La prioridad será el presupuesto 2026, aunque se intentará avanzar también en otros dos proyectos impulsados por el Ministerio de Economía: el de inocencia fiscal –ideado para incentivar el uso de los dólares ahorrados de los contribuyentes- y de solvencia fiscal –el cual prohíbe los presupuestos con déficit fiscal-.

El objetivo del Gobierno es llevar estos tres proyectos al recinto el próximo miércoles para darles media sanción. El calendario aprieta: en el caso del presupuesto 2026, la norma debería ser aprobada antes de fin de año por el Senado si se pretende evitar una tercera prórroga consecutiva de la ley actual.

Además de la Comisión de Presupuesto, el oficialismo tiene previsto constituir otras cuatro comisiones para abordar el temario que elevó el Poder Ejecutivo para estas sesiones extraordinarias. Éste incluye el proyecto de modernización laboral –que se giró al Senado- como así también una reforma en la ley de Glaciares.

Atento a ello, se conformarán las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación Penal, que continuarán bajo el comando de los libertarios Nicolás Mayoraz y Laura Rodríguez Machado. A ellas se sumarán las comisiones de Trabajo y de Recursos Naturales, cuyas presidencias aún no fueron decididas.