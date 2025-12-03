Auguadra, un contador de bajo perfil, “buen trato” y leal a Santiago Caputo, al frente de la SIDE

Santiago Caputo podría haber optado por otro nombre, con más trayectoria y espalda política. Pero eligió a un leal probado, Cristian Auguadra, como nuevo titular de la SIDE, en reemplazo de Sergio Neiffert, que terminó su gestión anoche, enemistado con el asesor presidencial y sin presentar formalmente su renuncia al cargo.

Nacido en el oeste bonaerense, y a sus 55 años, Auguadra es un “hombre de confianza” de la familia Caputo. Cerca del asesor presidencial confirman que fue el contador y muy cercano a Claudio Caputo, padre de Santiago y primo de Nicolás Caputo, el poderoso empresario y “hermano de la vida” de Mauricio Macri. Caputo padre, fallecido en junio de 2023, supo construir una carrera exitosa, que lo llevó a ser presidente del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires.

Fue esa cercanía la que llevó al consejero del presidente Javier Milei a proponerlo como inspector general de la División de Asuntos Internos (DAI), cargo que asumió formalmente el 25 de noviembre del año pasado. El decreto de su designación lleva el nombre de Milei y del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de vínculo al menos oscilante con el asesor presidencial, que continúa con el control del área.

Más atrás en el tiempo, Auguadra formó parte, como vocal, del directorio del Banco Ciudad, durante la gestión de Eduardo Hecker al frente de la entidad bancaria y de Aníbal Ibarra como jefe de gobierno porteño, pero en representación del macrismo. La designación tiene fecha del 9 de febrero de 2005, poco más de un mes después de la tragedia del boliche Cromañón, que se llevaría la vida de 194 jóvenes y poco después marcaría el final de la gestión de Ibarra y el paulatino ascenso del macrismo al poder porteño.

A pesar de los datos duros que demuestran un vínculo, cerca de Mauricio Macri niegan haber tenido relación o siquiera algún contacto con el nuevo titular de la SIDE. “No me suena ese apellido, para nada”, fue la respuesta repetida en varios exfuncionarios, algunos de ellos muy cercanos al expresidente, que en ese entonces se preparaba para gobernar la ciudad de Buenos Aires, y que hoy se muestra “decepcionado” luego de su última reunión con el Presidente.

Quienes lo conocen en la cotidianeidad aseguran que Auguadra tiene “buen trato” con sus colegas. Y afirman que su rol hasta ayer era “auditar” y “controlar”, bajo la órbita de Neiffert. Pero, por sobre todas las cosas, la cercanía con Caputo fue el factor clave para su nombramiento, por encima del denominado señor 8, Diego Kravetz, o del subsecretario administrativo de la SIDE, José Francisco Lago Rodríguez, virtual número dos del organismo, uno de quienes fue, en una medianoche de principios de noviembre, a la casa de Neiffert a pedirle la renuncia en nombre del consejero presidencial.

Sergio Neiffert, Santiago Caputo, Diego Kravetz Archivo

Otros funcionarios de la secretaría que cuentan con experiencia en gestiones anteriores, como el excomisario Alejandro Cecati (a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional) o Alejandro Walter Colombo (director de Servicio de Inteligencia Argentino), tampoco fueron ascendidos. “Seguirán cada uno en su lugar”, confían cerca de la nueva conducción, que de todos modos comenzó hoy con 130 despidos, todos de empleados nombrados por la gestión de Neiffert.

Desde Las Fuerzas del Cielo aprovecharon la designación para defender a su jefe, que quedó en un segundo plano luego del triunfo legislativo en las elecciones del 26 de octubre, bajo la conducción nacional de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Esto demuestra que los rumores que decían que Karina quería avanzar sobre ese lugar eran una operación. Sacó al que había puesto él, y no sólo lo cambió, sino que le pidió el cese”, abundaron desde una oficina familiar para el consejero del Presidente, quien de todos modos no pudo influir en la continuidad de Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados, o la de Eduardo “Lule” Menem como subsecretario de Gestión Institucional, a las órdenes de la hermana del Presidente.

“Se buscó gente leal, nada de librepensadores o gente como Neiffert, que se cortó solo”, agrega un conocedor del mundo de los espías.

En el mismo sentido, la bronca de Caputo y sus leales contra Neiffert está lejos de amainar. “Tuvo reuniones con Milei y Karina sin avisar, fue a pedir la escupidera cuando estaba perdido”, afirmó otra fuente al tanto de las discusiones. En su última aparición pública como funcionario, la asunción de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad, Neiffert se saludó con varios funcionarios, aunque no pudo hacerlo con Caputo, que faltó a la cita por estudiadas cuestiones de agenda.

Con Auguadra al mando, Caputo se asegura fidelidad absoluta, en una secretaría cruzada por históricas internas, paralizada por las peleas entre Neiffert y su promotor en el cargo.