Boca de urna Elecciones Buenos Aires 2025: qué dice de los resultados la Junta Electoral

15:00 | Ya votó Karina Milei y llegó acompañada de un grupo de militantes

Karina Milei, la Secretaria General del Gobierno y hermana de Presidente, votó en Vicente López este mediodía. El detalle que más resalto, además de su mutismo con la prensa, es que estaba escoltada por un grupo grande de militantes. La rodeaban a tal punto de que nadie podía acercarse.

La hermana del presidente Milei esperó en silencio en la fila para votar en su mesa. Mientras tanto, la prensa se acomodaba como podía alrededor para registrar cada movimiento. Los aplausos marcaron su ingreso y egreso y la expectativa se mantuvo hasta que finalmente emitió su voto.

La llegada de Karina Milei al Instituto Pedro Poveda, en Vicente López, para votar en la provincia de Buenos Aires

14:42 | Votó Guillermo Montenegro

El candidato de La Libertad Avanza para la quinta sección electoral, Guillermo Montenegro, emitió su voto en la tarde de este domingo y, luego de hacerlo, respondió algunas preguntas a los periodistas.

El actual intendente de Mar del Plata se refirió con entusiasmo al deber cívico de cada uno para ir a votar. Después, se lamentó por la caída del sistema en cuanto al padrón electoral a la mañana. Finalmente, afirmó que todavía no se tienen datos concretos de participación.

Voto Guuillermo Montenegro

14:20 | Hasta que hora se puede ir a votar este domingo

Los colegios electorales abrieron a las 8 de la mañana y cerrarán a las 18 horas. Sin embargo, quienes a las 18 horas ya se encuentren formando fila dentro del establecimiento o en sus inmediaciones, esperando para emitir su voto, tendrán garantizado su derecho a sufragar. Podrán permanecer en la fila y esperar su turno para hacerlo, incluso si esto implica extender la jornada más allá del horario oficial.

14:00 | Quiénes pueden justificar que no fueron a votar

Los ciudadanos que no puedan cumplir con el deber cívico de votar deben justificar su ausencia mediante un documento que acredite la imposibilidad de sufragar. Las razones válidas incluyen:

Estar a más de 500 km del lugar de votación.

Tener un problema de salud certificado.

Contar con un motivo de fuerza mayor comprobable.

Funcionarios y empleados que, por sus ocupaciones, no puedan votar. Esto incluye el personal de organismos y empresas de servicios públicos que, por razones de su cumplimiento, deban realizar tareas que les impidan asistir al comicio durante su desarrollo.

La ausencia debe justificarse ante la Junta Electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección. Para los comicios del 7 de septiembre, la fecha límite para la justificación de la no emisión del sufragio es el 6 de noviembre.

13:33 | Qué pasa si no voto en las elecciones bonaerenses

El artículo 137 de la Ley Electoral Provincial N° 5109 establece una multa de $50 a $500 para los electores que no emitan su voto y no justifiquen su ausencia ante la Junta Electoral. Además de la sanción económica, el gobierno provincial advierte que el infractor puede quedar registrado en el Registro de Infractores al deber de votar. Las multas recaudadas se destinan al fomento de la educación común en los respectivos distritos.