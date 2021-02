El nombre de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo figuraba en uno de los carteles pegados sobre las bolsas de consorcio

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, se mostró indignada por la protesta realizada ayer en las rejas de la Casa Rosada por la agrupación Jóvenes Republicanos, en la que se colgaron bolsas que simulaban contener cadáveres de víctimas del coronavirus que no habían recibido sus vacunas porque habían sido otorgadas a personalidades cercanas al Gobierno como "la familia Duhalde", "los suegros de Massa", "la mujer de Zannini", "el sobrino de Ginés" y la propia Carlotto.

"Casi me dan lástima", dijo sobre ellos la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien también mencionó que la acción es "un delito muy grave", por lo que los abogados del organismo "están viendo en qué forma se puede condenar desde la ley".

Carlotto apuntó directamente a Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y una de las convocantes a la marcha de ayer. "Con la gran influencia y el dinero y la maldad que maneja la muchachita esta Bullrich, uno la conoce porque ella también fue militante, aunque yo no la conocí en esa época, pero fue funcionaria de varios gobiernos y la verdad que verla transformada en monstruo, porque una persona que compra bolsas mortuorias y gestiona con la gente de su grupo semejante exhibición".

La representante de derechos humanos expresó, para Radio 10: "Duele, es un dolor de pena, de tristeza, de pensar que hay argentinos, seres humanos, que tengan ese despiadado rencor a no sé qué". El mismo presidente Alberto Fernándezdijo que "la forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos".

Carlotto mencionó que nunca se les hubiera ocurrido una acción de esta índole en las tradicionales rondas de las Madres de Plaza de Mayo y, en cuanto a ello, indicó: "Jamás hubiéramos ofendido a nuestros hijos haciendo cosas de ese tipo". Sostuvo no tener rencor, ni querer venganza, pero refirió: "La ley está hecha para juzgarnos y condenarnos en este terreno, después está Dios que nos llevará adonde nos toque de acuerdo a cómo nos portamos en esta vida. Nosotros no aspiramos a hacer nada que no sea lo correcto, lo que sí, no queremos que esto se repita, esto no debe volver a pasar de ninguna manera".

La mujer insistió con que "dolió mucho" la imagen de las diez bolsas de consorcio que simulaban envolver cadáveres y dijo: "Tengo 90 años, me queda poco, lo que Dios disponga, ojalá sea mucho para seguir haciendo todo lo que deseo y lo que deseamos las Abuelas; pero esa expresión de una bolsa mortuoria con un nombre, el de tantas personas que pusieron ahí, entre ellos la mía, sobre algo que no es cierto, porque yo no estuve en ninguna vacunación vip. Además, no es forma de demostrar que están en desacuerdo, para eso está la Justicia, para eso está el diálogo, las puertas abiertas de un gobierno democrático".

Carlotto desmintió nuevamente haberse salteado el calendario de vacunación e informó que fue vacunada con la primera dosis de la Sputnik V en la Casa Hospital San Juan de Dios, luego de inscribirse en diciembre a través de la página web de la Provincia. "Como cualquier hija de vecino estuve esperando mi turno", indicó y agregó: "Todavía tengo que darme la segunda y no sé cuándo. Lo hice en el tiempo correcto y de la manera correcta".

"Métanse en esos lugares donde van estos desaforados", dijo a los jóvenes

En cuanto a los jóvenes de derecha y liberales que llevaron adelante esta "intervención" bajo el precepto de generar un "simbolismo para que la sociedad comprenda que lo que se hizo [con las vacunas vip] es muy grave," de Carlotto sostuvo no considerar "que tengan creencias en Dios" y manifestó: "Son personas que están confundidas. A los jóvenes tratemos de decirles qué es lo que hay que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que no se debe hacer, y sobre todo enseñarles a convivir a pesar de las diferencias".

En ese sentido, comentó: "Cuando iban antes a la Plaza, con esas banderas en la espalda que las ensucian, las ofenden, la bandera puesta como símbolo de no sé qué, había gente joven y gente muy vieja. Los muy viejos quién sabe si cambian, por ahí alguno cambió cuando le agarró el virus, pero a los más jóvenes hay que conquistarlos y tratarlos de llevar por la senda correcta de la disidencia, de estar disconformes con algo, para que se expresen de una manera correcta, democrática y sobre todo no odiando al prójimo".

La referente de derechos humanos consideró, sin embargo, que "tenemos una juventud maravillosa en la Argentina, comprometida con la historia" y a ellos les habló: "Traten de convencer, métanse en esos lugares donde van estos desaforados y donde hay jóvenes para decirles por qué se equivocan, para convencerlos, para conquistarlos, porque esos jóvenes necesitan que los ayudemos. Hay que tratar de traerlos a una realidad que no es la que les están diciendo que está bien que hagan, que es esta manifestación de odio. No los dejemos de lado aunque digan disparates, tratemos de ver por qué lo dicen y a qué se debe, a lo mejor con una palabra se sana a una persona. Hay que enseñarles a sanar".

La líder de Abuelas de Plaza de Mayo comentó que la presidenta de PRO, Patricia Bullrich maneja "una gran influencia, dinero y maldad" y dijo verla transformada "en este monstruo", al hablar sobre una posible vinculación de la exministra de Seguridad con la puesta en la Casa Rosada. Ese dato circuló en las primeras horas pero luego fue desmentido para LA NACION por Ulises Chaparro, el presidente de Jóvenes Republicanos, quien dijo que Bullrich "no estaba enterada". Incluso, ella misma dijo esta mañana que le pareció "mucho".

24 de Marzo sin marchas

Por otra parte, de Carlotto contó que este próximo 24 de Marzo -cuando se conmemorará otro Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia- no convocarán a ninguna marcha, como es de costumbre, debido a la pandemia de coronavirus. Confirmó entonces que realizarán una campaña de plantación de árboles por los desaparecidos. "30.000 árboles -que van a ser más- en plazas, parques, casas, donde les plazca a los que quieran recordar esta fecha para que no vuelva a repetirse", comentó.

