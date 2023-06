Bullrich habló sobre el acuerdo que Larreta y Morales negocian en secreto con Schiaretti

escuchar

Patricia Bullrich, la precandidata a presidente por Pro, se refirió este jueves al acuerdo programático que su competidor, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, negocian en secreto con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, con el objetivo de incorporarlo a Juntos por el Cambio (JxC).

Consultada en LN+ respecto de su conocimiento en torno a dicha negociación, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri contestó: “No sé absolutamente nada. A mí me parece que estamos frente a un país en crisis, con una crisis profunda, con inflación, con una situación social y educativa muy degradada... Y en este marco nosotros vamos a defender a JxC como ese instrumento de cambio profundo. En ese cambio llevamos mucho tiempo anunciando un plan que va a desarmar lo que ha sido el kirchnerismo como el destructor de la economía y de la vida de los argentinos. Así que qué está haciendo un grupo en paralelo al plan de JxC, lo desconozco y voy a defender a JxC”.

A continuación, remarcó que este domingo el espacio que representa disputará cuatro elecciones “fundamentales”. En ese contexto, planteó: “JxC está logrando activarse en todo el país y de pronto entró este debate sobre el corazón de JxC, porque Córdoba es el corazón. En 2015 ganamos por los cordobeses y en 2019 no nos caímos por los cordobeses. Entonces, mi definición es defender a los cordobeses que están dando la pelea un día antes del cierre de las listas para que no los debilitemos metiendo la discusión de Schiaretti en el medio”.

Tras ello y ante una pregunta por su opinión respecto de quienes plantean la incorporación del cordobés como una forma de expandir a la coalición opositora, dijo: “Se dice que es para ampliar. No, no, acá nosotros tenemos que cambiar (...) Tenemos que decidir a ir a un cambio de fondo, profundo, o a un parchecito con gente que ha votado en contra de los cambios que creemos que el país tiene que tener”.

Luego, insistió en que no tiene intención de involucrarse en dicha gestión y se diferenció del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. “No me interesan esas conversaciones, no participo de esas conversaciones, y me parece que ha quedado claro en estos días el plan de cambio profundo de la fuerza que yo lidero y el plan de metamos a todos en la bolsa que está llevando adelante Larreta”, sentenció.

