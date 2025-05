Bullrich respondió a las acusaciones de su paso por varios partidos políticos y criticó a Macri

En una jugada política llena de simbolismo, este martes por la tarde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó su alianza con el Gobierno y se afilió a La Libertad Avanza (LLA), accionar que le valió numerosas críticas por parte de miembros de Pro. Ante las acusaciones de haber formado parte de varios espacios políticos a lo largo de su trayectoria, afirmó que “es mentira” y que solo formó “alianzas y coaliciones”.

Una de las que había cuestionado fuertemente a Bullrich fue la diputada nacional de Pro María Eugenia Vidal, quien consideró que que se trataba del “séptimo partido político” de la ministra. Durante una entrevista en el canal LN+, ironizó: “No cambiaría de equipo de fútbol. Mi papá me hizo de Boca, perdimos y ganamos pero nunca se me ocurriría cambiar de equipo”.

“Estuve afiliada al Partido Justicialista (PJ) y a mi partido, Unión por la Libertad. Como toda la Argentina, hice coalición con la Coalición Cívica y con Pro; ese mote que me quieren poner es una mentira”, respondió este miércoles la ministra en diálogo con Radio Mitre y detalló: “Tuve un quiebre en mi vida política del peronismo, del que me fui -alarmada por lo que era como filosofía y por la corrupción- hacia una idea liberal, abierta, republicana, que es la que sostengo desde que me fui del peronismo en el 96″.

Patricia Bullrich firmó su afiliación a La Libertad Avanza. Tomás Cuesta - LA NACION

“Esta idea que hoy percibo es la idea que vengo intentando concretar hace muchos años y hoy la veo con mucha más valentía y coraje, con cambios más potentes e irreversibles. Todos hicieron coaliciones y alianzas, hasta Pro hizo alianzas con gente que nunca me gustó, como [Francisco] De Narváez o [Sergio] Massa. La historia de la Argentina es una de coaliciones y alianzas, pero algunos insisten en decir las cosas como quieren y no como son", consideró.

De esta forma, la ministra explicó que todas las alianzas que formó tuvieron como objetivo “luchar contra el kirchnerismo y el peronismo”. “Estuvo Pro, la UCR, [Elisa] Carrió... Todos intentaron lograr superar el sistema populista y el único que lo superó con creces es Milei”, dijo, mientras que no dio detalles sobre si los legisladores que responden a ella también abandonarán Pro para irse a LLA. “No vamos a romper la gobernabilidad de nuestro Gobierno, no vamos a hacer nada para que haya una excusa y un diputado diga que no vota”, respondió ante la consulta sobre este tema.

Por otro lado, y en el marco de su defensa de la administración mileísta, también aprovechó para apuntar contra el expresidente Mauricio Macri y cuestionarlo por su “falta de apoyo al Presidente”. “¿Por qué Mauricio no lo apoya con fuerza al Presidente cuando todos dijimos que era el momento? Son muchos más los de Pro que quieren apoyar al Gobierno que los que quieren tener un ‘sí, pero’“, consideró y sumó: ”Ayer escuché al expresidente hablar de que el país no crece: el país sí crece, terminó con el déficit, liberó el cepo y no pasó nada. Sin embargo, dice todo eso en vez de mirar lo positivo, de apoyarlo con fuerza porque es esto o es el kirchnerismo“.

Bullrich en un abrazo junto a Milei.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich también hizo alusión a las elecciones en la Ciudad y a la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, con quien compitió en una interna de Pro por la carrera de la presidencia. “En la Ciudad pasa lo mismo: o es el kirchnerismo o es el proyecto nacional que también se tiene que instalar. La Ciudad no hizo cambios estructurales, hizo cambios estéticos, por eso hay que alinear lo que se hace a nivel nacional ahí y en la provincia de Buenos Aires".

“Yo era presidente de Pro y gané las internas contra un aparato corrompido, contra el uso de la Ciudad como plataforma de campaña en la que se permitió cualquier tipo de prácticas. Juntos por el Cambio (JxC) tenía sectores que preferían a Massa antes que a Milei. Yo le gané a Larreta 100 a 1, por paliza y con una decisión: mi consigna era ‘es todo o es nada’ y Larreta tenía una mirada corporativa, de la política, de la casta, de que todo siguiera igual", añadió.

Finalmente, habló sobre su futuro dentro de LLA y las posibilidades de formar parte de las listas del partido liderado por Milei como candidata a senadora. “Yo soy ministra de Seguridad de la Nación; estoy concentrada en esto y voy a seguir concentrada en esto”, ratificó y cerró: “Si el Presidente me necesita, voy a estar en donde me necesite, pero, de momento, creo que me necesita en donde estoy. La vida viene sola, es así, no hay que estar pensando desde ahora en eso porque uno se desconcentra en lo que hace".