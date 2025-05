Jaime Durán Barba afirmó que Milei no hubiese existido sin Macri y dijo que el expresidente merece “un sitio importante”

En la recta final de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, el asesor Jaime Durán Barba analizó la actualidad de cada sector que participará. Destacó que Mauricio Macri merece estar en un sitio importante porque “sin él no hubiese existido Javier Milei” y dijo que hay una política que “fue”, en donde incluyó a Cristina Kirchner.

“Mauricio Macri es una persona que cumplió un papel importantísimo. Fue el primer presidente no peronista que terminó su periodo y el primero no peronista ni radical que ganó las elecciones. Fue una bisagra en la historia argentina. Sin él no hubiese existido Milei, entonces merece estar en un sitio importante y no peleando para que Karina Milei le dé una audiencia”, sostuvo.

En tanto, Durán Barba señaló que existe una política que “fue”, en la que incluyó a Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro. Por otra parte, se refirió a la gestión de Javier Milei y afirmó que sabe de economía pero no le interesan las otras cosas, lo que calificó de “grave”.

“El Pro que existió entre 2005 y 2019 voló en pedazos. De hecho, ahora en la elección en la Ciudad están los radicales por un lado, la coalición y Horacio Rodríguez Larreta por el otro. Su gran problema es que no encontró su lugar en el espacio político. Para votar a un mileísta, la gente va a preferir ir por Milei. El partido tuvo mucho sentido cuando fue republicano”, siguió, en A24.

Jaime Durán Barba señaló que Milei le conviene "hablar con personas distintas" Soledad Aznarez - Archivo

El asesor político marcó como equivocación de parte de Milei que el Presidente ataque a la prensa con sus declaraciones, entre las cuales indicó que “no se odia lo suficiente a los periodistas”. “En el lado económico ha hecho cosas importantes, pero el choque con la prensa me parece absurdo. Yo le diría que se acuerde que su empleo se acaba en cuatro años o en ocho, como mucho, mientras el periodista sigue eternamente. No es una buena idea”, subrayó y añadió: "Tiene méritos, no hay dudas de que es un hombre inteligente. ¿Para que se pelea con todo el mundo si está haciendo cosas interesantes? A él y al país le convienen hablar con personas distintas".

Durán Barba tildó, además, de “populista” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y trazó una distinción con su par argentino: “Usaría el término ‘distópico’, freak. De acuerdo a lo que conocíamos como ideología antes, uno es un proteccionista loco y otro es un aperturista total”. A su vez, declaró: “Milei supone que es muy amigo pero nunca ha podido conversar porque no hablan el mismo idioma. ¿Cómo puede decir que tiene una íntima amistad?“.

Por otra parte, analizó la llegada del Presidente al poder y remarcó que, durante la campaña, Sergio Massa fue más estadista y ordenado, pero el libertario implementó “la de David y Goliat”. “La gente sintió que le hacían bullying. Massa se llevó el debate pero Milei los votos”, expresó.