Cancillería informó que otros 97 argentinos fueron repatriados desde Emiratos Árabes: ya son más de 300 los que salieron de Medio Oriente

El canciller Pablo Quirno comunicó este lunes por la tarde que otros 97 argentinos fueron repatriados en una serie de vuelos desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) ante la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, que estalló tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán y que se recrudeció con la violenta respuesta del país persa hacia otras naciones de la región.

“En el día de hoy (lunes), otros 97 ciudadanos argentinos afectados por la situación imperante en Medio Oriente han podido salir de los Emiratos Árabes Unidos, a través de vuelos programados por Fly Emirates gracias a las gestiones de Cancillería y de nuestra Embajada en EAU”, informó Quirno en un posteo en su cuenta oficial de X.

Se trata de una segunda tanda de evacuados, tras los 248 repatriados este domingo, que también había comunicado el funcionario nacional. “El cronograma especial de vuelos previstos desde EAU y otros países de Medio Oriente permanece operativo y seguimos trabajando para que nuestros ciudadanos puedan regresar a la Argentina de la manera más rápida y segura posible”, señaló Quirno en la misma publicación.

En ese sentido, adelantó que este martes se prevé la evacuación de otros 10 coterráneos desde la ciudad de Dubái mediante Fly Ethiopian y con escala en Addis Abeba.

De esta forma, 345 ciudadanos argentinos fueron evacuados del país. No obstante, según detalló Quirno en total hay 416 que ingresaron al país árabe hasta antes de la guerra.

“Hay más vuelos programados para los próximos días. Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país”, detalló.

El operativo se da en el comienzo de la segunda semana de guerra en Medio Oriente que incluye continuos ataques con drones y misiles desde Irán a países vecinos y con metódicos bombardeos israelíes a instalaciones en Teherán y Beirut (Líbano).

Para organizar los vuelos, en medio de las forzosas restricciones del espacio aéreo en la zona, Cancillería trabajo en conjunto con los consulados en Dubái y Sharjah, así como con el gobierno emiratí y el embajador en el país. De esta manera, se consiguieron asignar los asientos en los distintos vuelos con las mencionadas compañías aéreas.

La semana pasada, en diálogo con LN+, el canciller Quirno había señalado que en la región había al menos 600 ciudadanos argentinos varados. “Hay 170 que están en Israel y 350 en Dubai. Dubai tiene 150 mil varados de todo el mundo en este momento”, detalló el canciller.

Sin embargo, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó que al menos 260 argentinos permanecen varados en distintas ciudades del país. Según explicó el diplomático, muchos de ellos son turistas que quedaron atrapados tras la suspensión de los vuelos comerciales.

Cabe señalar también que, desde la oposición habían solicitado al Gobierno que arbitre los mecanismos necesarios para comenzar con la repatriación cuanto antes. “El Estado argentino tiene la responsabilidad de proteger y asistir a sus ciudadanos en el exterior, particularmente en situaciones de crisis, conflictos armados o emergencias internacionales que comprometen su seguridad o su capacidad de desplazamiento”, argumentó la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) en un proyecto de resolución que firmaron legisladores de su bloque y de Encuentro Federal.