Carlos Alberto Beraldi, el abogado que defiende a Cristina Kirchner en varias causas penales, negó que exista una incompatibilidad en su inclusión en el Consejo Consultivo que analizará el funcionamiento de la Corte Suprema y rechazó que ese cuerpo y la reforma judicial que impulsa el Gobierno busquen impunidad para la Vicepresidenta. "Si la crítica es que con esto se va a lograr impunidad, no saben de lo que están hablando", dijo.

Beraldi también se refirió al impacto de la creación de ese "consejo de notables" en el máximo tribunal. "Si la Corte se enoja porque hay una comisión que tiene que estudiar su funcionamiento, la verdad es que muy democrática no es. Hoy veía en la tapa de un diario que la Corte va a responder todas las semanas con un as en la manga. ¿Qué van a hacer los jueces? ¿Van a usar su poder jurisdiccional con una finalidad subalterna, es decir, se van a oponer al gobierno del presidente Alberto Fernández y entonces van a sacar fallos que le molesten? ¿Así funcionan los tribunales?", se preguntó el letrado.

Entrevistado por Romina Manguel en FM Milenium, Beraldi dijo sentirse "halagado" por la invitación del Presidente a participar en el Consejo, afirmó que no consultó a Cristina Kirchner al momento de aceptar el convite y consideró como parte de "las reglas del juego" las críticas que recibió por su inclusión.

"Yo no tenía duda de que me podrían cuestionar, pero no con un argumento serio ni con una razón de peso concreta, ni jurídica ni ética. Yo integro un consejo consultivo que emitirá un dictamen técnico no vinculante, sobre cuestiones de las que he venido trabajando durante 30 años. Desde lo técnico voy a opinar sobre lo que conozco", expresó.

Acto seguido, fue enfático al señalar que el Consejo Consultivo analizará pautas de funcionamiento del tribunal y no casos concretos. "Hay gente que sabe que esto no es así y no lo dice porque le parece que en la confusión se ganan puntos en la discusión política", dijo, para agregar: "Si la crítica es que con esto se va a lograr impunidad, no saben de lo que están hablando".

En tren de defender su participación, el abogado de Cristina Kirchner comparó su situación con la del exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra: "Entre 2015 y 2020 el gobierno anterior tenía un programa de reforma judicial, que se llamaba Justicia 2020, y desde ese programa llevaron adelante reformas, que dirigía era doctor Gil Lavedra. El también fue abogado de la exvicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti y yo creo que lo podía hacer totalmente, porque no había ninguna incompatibilidad, y además asesoraba en otras áreas de gobierno. Porque los abogados podemos hacer esas cosas, salvo que seamos nosotros los que tomamos la decisión".

La cantidad de miembros de la Corte

Tras señalar que el Consejo deberá entregar un dictamen técnico en 90 días al Presidente, que luego enviaría un proyecto al Congreso, Beraldi destacó: "No está dentro de los temas analizar ampliar el número de la Corte. En ningún punto el Presidente habló de que teníamos que opinar sobre ampliar el número".

"No sé si lo vamos a discutir o no. La pregunta no está formulada. No es materia de este Consejo", insistió luego, para agregar: "Si llegamos a determinar de que los problemas que puedan existir en la Corte se deben a la cantidad de miembros, diremos eso. Pero no es eso lo que nos preguntaron".

El abogado relativizó también que el número de jueces sea una solución en sí: "Cualquier aumento de la Corte supone un acuerdo político de bases muy amplias (.) no se puede hacer a las patadas. Ya hemos visto que cuando se amplió de cinco a nueve, eso no funcionó. La forma en que se obtuvieron las mayorías fueron bastante cuestionables. Tenemos que ser prudentes".

Fue en es punto que opinó sobre la mencionada reacción de la Corte ante la decisión de revisar su funcionamiento: "Esto es una interpretación que está haciendo un medio de comunicación. Si fuese así sería gravísimo. Yo espero que no se recurra a ese tipo de comportamiento. Usar los fallos para decir que algo está mal no corresponde".