Carlos Mahiques va al Senado para defender su continuidad como camarista federal

En lo que promete convertirse en tormentosa audiencia pública, el camarista Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, concurrirá este jueves, a las 10, a la Comisión de Acuerdos para defender el pliego del Poder Ejecutivo que propone extender su magistratura por cinco años más a partir del próximo mes de noviembre, cuando cumplirá 75 años y según la Constitución Nacional debería jubilarse.

La cita se anticipa polémica por los antecedentes de Mahiques, en particular la decisión del gobierno de Mauricio Macri de trasladarlo, en 2017, por decreto a la Cámara Federal de Casación Penal, cargo para el que no había concursado. Cuatro años antes, había recibido acuerdo del Senado como juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

A priori, todo indica que Mahiques tiene asegurada la mayoría para conseguir dictamen favorable a su nominación que, así, obtendría la luz verde necesaria para ir al recinto en la próxima sesión de la Cámara alta. Por el momento, aunque todavía no fue citada de manera formal, la reunión está prevista para el próximo 29 del corriente.

El traslado de tribunal fue criticado con dureza por el kirchnerismo, que siempre sostuvo que formó parte del “lawfare” contra Cristina Kirchner, la supuesta guerra judicial que el expresidente Mauricio Macri llevó adelante contra la exmandataria que hoy purga prisión domiciliaria por la comisión de delitos de corrupción.

Además, el nombre del padre del ministro de Justicia quedó en el centro de la escena política luego de que LA NACION revelara que el septuagenario había celebrado su cumpleaños en la quinta de Villa Rosa cuya propiedad, a través de testaferros, se le atribuye a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia en la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e investigado por lavado de dinero.

La polémica por el traslado de tribunal y de fuero fue motivo de un par de impugnaciones mellizas presentadas ante la Comisión de Acuerdos por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Las instituciones tildan su traslado de irregular porque omitió cumplir con el proceso de selección de jueces que establece la Constitución Nacional y que permitió al Poder Ejecutivo designar magistrados en cargos para los cuales no concursaron ante el Consejo de la Magistratura.

Juan Bautista Mahiques, el día que juró como ministro de Justicia ante Milei Presidencia

Tanto ACIJ como Inecip sostienen que el vicio permanece aún cuando Mahiques haya recibido, en 2018, el acuerdo del Senado para continuar en la Camara Federal de Casación Penal. Se basan en un fallo de la Corte Suprema, en el caso Bertuzzi, en el que el máximo tribunal señaló que los traslados, a los que distinguió de los nombramientos, son transitorios; para concluir que el proceso no se completó nunca por la falta del concurso específico para el cargo que ocupa en la actualidad.

Se espera que Mahiques repita este jueves el descargo que presentó ante la Comisión de Acuerdos, en el cual desestima las impugnaciones por considerar que no se basan en sus condiciones personales para poder continuar como juez después de los 75 años, sino que repiten cuestiones que considera ya decididas y cerradas con el debate de su último acuerdo en el Senado, en 2018.

Más allá de la fuerte polémica que implicó que se revelara que había celebrado su último cumpleaños en la quinta atribuida a Toviggino, personaje investigado por la Justicia por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero, la postulación de Mahiques no encontraría mayores inconvenientes para prosperar y todo indica que antes de fin mes conseguirá su confirmación como juez hasta que cumpla los 80 años.