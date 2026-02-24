Carolina Moisés, la nueva aliada que consiguió el Gobierno entre los desertores del kirchnerismo

Carolina Moisés juró este martes como vicepresidenta del Senado, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y los mandatarios provinciales peronistas que lo respaldan. En su caso, está alineada con el salteño Gustavo Sáenz. De perfil díscolo en el peronismo, y crítica del kirchnerismo al que alguna vez adhirió, Moisés tiene una extensa militancia peronista que le llega por mandato familiar. Recientemente fue apartada del PJ jujeño por la intervención ordenada por Cristina Kirchner, en una decisión que afectó a 300 afiliados y fue judicializada.

Moisés, que tiene 50 años, fue la diputada provincial electa más joven del país: asumió una banca en su provincia a los 22 años. Luego, la superó en ese listado Fátima Tisera. Fue presidenta de la Juventud Peronista provincial.

La peronista Carolina Moisés, cercana a Saénz, cambia de piel y se convierte en socia de Milei Camila Godoy

El padre de Moisés, Julio, apodado “El Turco”, es un histórico dirigente del peronismo jujeño. Fue cuatro veces intendente de San Pedro y actualmente es concejal. Fue investigado por administración fraudulenta y estuvo detenido. También fue preso político durante la última dictadura militar (estuvo detenido entre marzo y diciembre de 1976), cuando ejercía como abogado de sindicatos.

Carolina Moisés juró como nueva vicepresidenta del Senado Hernan Zenteno - La Nacion

Alineada con el gobernador Gustavo Sáenz, Moisés integra el lote de tres senadores peronistas que abandonaron el lunes el interbloque Popular, que reúne a las diferentes expresiones peronistas de la Cámara alta y tiene al frente a José Mayans. En la votación de la reforma laboral en la Cámara alta, Moisés votó en contra.

El año pasado, se había apartado del bloque peronista para conformar la bancada Convicción Federal, junto a los senadores Fernando Salino, Guillermo Andrada y Fernando Rejal.

La ruptura de este año con el interbloque manejado por el kirchnerismo exhibió la disidencia de Moisés y el resto de los legisladores salientes con la conducción de la expresidenta Cristina Kirchner. En el caso de Moisés, el enfrentamiento se ha convertido en una pelea personal con la expresidenta porque ordenó intervenir el PJ de Jujuy. Al frente de esa intervención están el exministro de Seguridad Aníbal Fernández y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

María Carolina Moisés, nueva aliada del Gobierno Hernán Zenteno - La Nación

Los interventores del PJ jujeño apartaron a 300 afiliados del partido, entre ellos, a Moisés. El peronismo provincial perdió predicamento por sus divisiones en la provincia, que gobierna el radicalismo (con Carlos Sadir al frente y, anteriormente, con Gerardo Morales).

El enfrentamiento de Moisés es también con La Cámpora, multiplicado por su apartamiento del partido a nivel provincial por haber competido con listas separadas en la última elección nacional y apoyar iniciativas del Gobierno.

Moisés preside el Club Sociedad de Tiro y Gimnasia de San Pedro de Jujuy. En esa ciudad está su origen en la política.

Moisés, en un afiche de campaña junto al dirigente peronista jujeño Rubén Rivarola

En 2012, atropelló con su auto a un motociclista en un episodio en la que se la acusó de haber abandonado a la víctima y haber manejado bajo los efectos del alcohol.

Moisés es senadora desde 2023; antes, fue diputada nacional. Ganó su banca desde la boleta de Unión por la Patria.

Si bien está alejada del kirchnerismo, al que adhirió en sus comienzos, fue una de las voces que respaldó a Cristina Kirchner cuando fue condenada por el caso Vialidad. Señaló que la Justicia “no es un poder independiente, es oportunismo, proscripción y venganza”.