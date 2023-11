escuchar

Las evidencias que complican al concejal massista Facundo Albini, a su padre Claudio y a los dueños de las tarjetas de crédito con pedido de detención se basan en los chats del teléfono celular del puntero del PJ, el detenido Claudio “Chocolate” Rigau. Así lo enumeró el juez Federico Atencio cuando ordenó la detención del los acusados a parti del pedido de la fiscal Betina Lacki.

En su resolución, Atencio mencionó con respecto a Facundo Albini que lo que lo liga a la causa es el contenido de las conversaciones del teléfono de Rigau, su “estrecha relación” con el empleado de la Cámara de Diputados, que era quien gestionaba la rendición de cuentas a Claudio Albini y por supuesto su relación de parentesco con el exsubdirector de la cámara de diputados bonaerense. Para el juez el parentesco colocó al hijo, “en un lugar privilegiado” que “le permitió intervenir con Julio Rigau ”paar exigirle que rinda cuentas “ ante Albini padre.

En cuanto a Claudio Albini, el juez señaló que las evidencias que lo complican son su rol como exsubdirector de Personal de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el haber recibido la tarjetas de débito de Paula Alejandra Valdata, Marisol Correa, Sheila Belén Maroni, Raul Horacio Boragina, Mabel Susana Alvear y Gerardo Román Rigau y los chats de “Chocilate” Rigau.

Asimismo en una de esas conversaciones entre Julio Rigau y “Chispa” se menciona que Claudio Albini estaba en Brasil en agosto pasado y debían rendirle el dinero a su regreso, lo que concuerda conel informe que envió Migraciones sobre su viaje al exterior entre el 20 de agosto de 2023 y el 23 de agosto de este año.

Los chats del celular de Rigau que determinaron los pedidos de detención son los siguientes:

“Fabián” (Estecho, Néstor Fabián) de fecha 7/9/2022: “Julito te jodo por lo siguiente, me están pidiendo el recibo de sueldo, mándamelo por, por whastapp nomás yo me encargo..” “… lo puedo presentar más tarde, pero tengo que hacer la declaración a la mañana ocho y media, ¿ yo cuando estaría cobrando más o menos? ¿ y cómo es? ¿a qué me dedico? ¿ mantenimiento? ¿qué mierda es lo que estoy haciendo?…”-

Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como Lorena: “Si Lorena, ehhh… que por favor me deposite porque yo tengo que rendir a las ocho de la mañana, yo voy a sacar plata de otro lado para rendir y porque el banco me abre a las diez, así que ni bien tenga, ni bien tenga el comprobante mandámelo y ya te digo yo saco la plata de otro lado, rindo y a las diez voy y la retiro del banco y la pongo de donde la saco”.

En fecha 1/9/2023, en el horario de las 10:23:58 AM. “Julio”, mediante mensaje de voz dice: “Lore ahí te estoy llamando y suena, suena hasta que se apaga, Lore necesito que me hagas la transferencia hoy si, si, si o si, porque esta vez yo no tengo para ponerla y yo siempre la pongo y aguanto unos días más y esta vez yo no tengo la plata para ponerla y si o si tengo que rendir entre hoy a más tardar mañana, este…, así que fíjate si me podés hacer las dos transferencias eh… hoy”.

Los chats de Chocolate Rigau

Conversación entre “Julio” y “Thian”, de fecha 3/8/2023 en el horario de las 10:43:03 PM. “Julio” menciona que ingresó un descuento en una cuenta, diciendo: “Paula entro un descuento de $ 8000 de tu cuenta DNI. Ahí te mando foto del ticket”.

Conversación entre “Julio” y “Guille”, Guillermo Koster. En fecha 7/7/2022, en el horario de las 12:32:07 PM. “Julio” envía mensaje de voz diciendo: “Estoy laburando con el tema de las tarjetas, y caso la tarjeta del hijo de la bruja y saco y cuando saco el cajero me informa que le entró un embargo de 25 lucas, ya hablé con la bruja”.

Al mensaje anterior, en el horario de las 12:35:12 PM. “Guille” responde: “a la mierda un embargo de 25 lucas, a la pelota, bueno arreglaste algo con la bruja?… Julio sigue la charla: “Lo llamo a Claudio, y Claudio me dice que no, que no, que no íbamos a rendir hoy, que íbamos mañana, por eso me pude acostar de vuelta, sino me tendría que haber ido a rendir y ahora recién estaría llegando de allá”.

Conversación entre “Julio” y “Chispa”, del que surge en fecha 16/1/2023, en el horario de las 8:30:31 AM. “Julio” envía un mensaje de audio diciendo: “Negro, buen día, escucháme, Villar Pablo y Gorosito Sergio es el gordo y el hijo no? Ehhh… ya, ya están para firmar”.

En misma fecha, en el horario de las 10:47:11 AM. “Julio” envía otro mensaje de voz diciendo: “Si negro, si pueden ir hoy bien, y sino que pasen mañana, pero que pasen mañana”. En fecha 7/3/2023 en el horario de las 11:26:31 AM. “Julio”, en otro mensaje de voz, dice: “Listo negro quedate tranquilo, ahí estoy yendo para la Cámara, así que cuando llegue a la oficina rindo y averiguo sobre eso, escucháme una cosa, ¿cómo venís con lo de la tarjeta del gordito?”.

Julio responde: “Ehhh chispa escucháme, ya están, están cargados los 2, la, la hija del gordo y, y Valentín, así que en teoría en 48 horas, más tardar el viernes ya tendrían que estar activos y este.., y la otra, hacéme un favor, ehh acordáte de hablar mañana con el gordo así ya entregamos esa tarjeta”. mas tarde le dice a Chispa: “en un solo descuento, entró uno de 20 mil, otro de 30 mil, uno de 5 mil”. Con fecha 05/04/2023 en el horario de las 10:09:33 “Chispa” dice: “Viejo, buen día, escucháme, si llegás a rendirle temprano a Claudio y lo llegás a ver por el tema del recibo avisáme”. Luego en misma fecha 05/04/2023 en el horario de las 10:12:24 “Julio” contesta: “Si si si lo veo, rindo 11 y media”.

Conversación entre “Julio” y el contacto agendado como “Carmen”, registrada con fecha 28/07/2023 en el horario de las 08:33:26 AM. Un mensaje de voz de Julio: “Yo tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio tratar de rendir lo mas temprano posible y llegar por lo menos a las doce”.

Conversación entre “Julio” y “Facu” (Facundo Mario Albini). Con fecha 26/8/2023 en el horario de las 10:14:25 AM el contacto “Facu” envía un mensaje de voz diciendo: “Julio antes de tres y media me quiero juntar con vos, a qué hora venís para el centro?”.

En fecha 27/08/23 “Facu” le envía varios mensajes reclamándole que si Rigau no quiere trabajar más con él que se lo diga y quedan en buenas relaciones. Que ante la falta de respuesta de Julio Rigau” Facu” comienza a efectuarle reclamos refiriéndole: ”Te llevás 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estas” para luego de ello manifestarle que le está faltando el respeto a él y a la amistad que poseen. Rigau le envía una fotografía de un comprobante de movimientos bancarios, el cual conforme el número de cuenta que se puede visualizar en el mismo, correspondería la cuenta de “De Micheli Perla”, y es uno de los tickets secuestrados en poder de Julio Segundo Rigau el 9 de septiembre del corriente año, junto a la tarjeta de débito de la mujer.

La evidencia que complica a los tenedores de las tarjeta de débito Graciela del Carmen Anivarro, Raul Boragina, Marisol Correa, María Cecilia D’ Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado, Teodomiro Falcón Ramírez, Raul Marcelo Falone, Diego Guillermo Koster, Daniel Alfredo Mederos, Sheila Belén Maroni, Ricardo Mario Sanchez, Sosa RamonAlberto y Valdata Paula Alejandra, es la siguiente: firmaron contratos de servicios, obtuvieron las tarjetas de débito al retirarlas del Banco Provincia, o le fueron entregadas a través por correo. Casi todos los movimientos son extracciones de dinero en efectivo realizadas a través de cajero automáticos, lo que abona la sospechade que la sacaba alguien diferente al titular.

Es llamativo que en esas cuentas soo había extracciones y que nadie debitaba servicios, ni hacía compras con débito, pero esa situación cambió cuando estalló el caso y los dueños de las tarjetas las recuperaron cobraron sus sueldos ocmpeltos y empezaron a operar ellos mismos con sus cuentas en compras, transacciones, movimientos DEBIN y extracciones.